Kőszegi érmek az Országos Duatlon Bajnokságról

A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői a Duatlon Országos Bajnokságon (utánpótlás, serdülő, gyermek és sprint) vettek részt, ami egyúttal az utánpótlás korosztálynak Országos Diákolimpia döntője is volt egyben – Balatonbogláron. Idén is nagyon szép eredményeket ért el a kőszegi csapat.

Az elmúlt évtizedekben megszokott pályán változtatott a szövetség és így teljesen sík terepen lett kijelölve a futópálya is. A sprint futamok pályamódosítása miatt olyan kaotikus lett az első futam – a női verseny) – hogy végül nem hirdettek eredményt. A gyermek korcsoport futamaival kezdődött az első nap. Itt a fiúk futamában voltak érdekeltek a vasiak. Dán Ábel ezüstérmet nyert (51 induló közül), Gurisatti Ádám 13., Vincze Márton 14. lett. Csapatban a fiúk 2. helyezést szerezték meg. Ezután a serdülők futamai következtek. A lányoknál Ürmös Panka 7. helyen ért célba (57 indulóból), Jelencsics Alíz 24. lett , a fiúknál Gurisatti Péter az 5., Kovács Levente 10. helyen ért célba (56 versenyzőből). Hóbor Enikő a héten beteg volt így az egyéni versenyen nem indult, hogy a Mix-váltóban tudjon a csapatnak segíteni.

Ezután az újonc 1 és újonc 2 korcsoport futamaira került sor. Itt a fiú futamokon indult kőszegi sportoló. Az újonc 2-es futamban Tislerics Mihály 10. helyezést ért el (45 célba érkező versenyző közül).

Az aranyérmes kőszegi serdülő mix-váltó. Balról: Kovács Levente, Gurisatti Péter, Hóbor Enikő, Ürmös Panka

Fotó: VN/Hóbor Péter



Majd a sprint táv (5 km futás, 20 km kerékpár, 2,5 km futás) futamaival folytatódott a verseny. Először a női futam rajtolt el, egy futamban a női sprint távú mezőny. Kulcsár Amira az összetett verseny 4. helyén ért célba 1. junior korcsoportos versenyzőként. Ebben a futamban nem hirdettek végül eredményt, a szövetség a későbbiekben dönt az országos bajnokság sorsáról.

Kőszegi aranyérem a serdülőknél



Ezt követően a délutáni férfi összevont futamban voltak érdekelve a vasiak, itt Hóbor Zalán felnőttként képviselte egyesületüket, míg Medvegy András, Hóbor Lehel juniorként állt rajthoz. Hóbor Álmos pedig ifiként indult együtt a felnőtt korosztállyal. Hóbor Zalán az első futáson negyedmagával ért be elsőként a depóba, ahol egy rég nem látott rossz váltás miatt leszakadt az elöl érkező hármasról, így a következő versenyzőt bevárva kezdte meg a kerékpározást. A táv vége előtt érte őket utol az üldözőboly. Végül korcsoportjában a 6. helyen ért célba.

A junior fiúk a kerékpárral az első üldöző bollyal fejezték be a tekerést, Medvegy András 6. (22), Hóbor Lehel 7. lett. Az ifjúsági korcsoportban Hóbor Álmos a 15. (54) helyen ért célba. A fiúk az UP2-es korosztályban 3. helyezést szereztek csapatban (Medvegy András, Hóbor Lehel és Hóbor Álmos).

Másnap a Mix-váltók versenyeivel folytatódott a Duatlon Országos Bajnokság. Itt két váltóval voltak érdekeltek a kőszegiek, mindkét csapatuk nagyon szépen teljesített. A kisebbek futamában ugyanis a serdülő váltó (Hóbor Enikő, Gurisatti Péter, Ürmös Panka, Kovács Levente) első helyezést, tehát országos bajnoki címet szerzett.

A nagyok futamában a felnőtt korosztályban a Kulcsár Amira, Hóbor Zalán, Medvegy Nóra, Hóbor Lehel összeállítású csapatuk negyedik helyezést ért el - éppen lemaradva a dobogóról. Összességében egy jól sikerült versenyen vettek részt a kőszegiek.