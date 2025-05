Manchester United-Tottenham - összejött az angol döntő!

Az első mérkőzésen: Bilbao-MU 0-3,

Továbbjutott: a Manchester, kettős győzelemmel, 7-1-es összesítéssel.

Az MU-Tottenham labdarúgó Európa-liga döntőt május 21-én, szerdán rendezik Spanyolországban, Bilbaóban, a San Mamés Stadion.

A Spurs 16., a United pedig 15. helyen áll a Premier League-ben 35 forduló után...

Konfenrencia-liga: Chelsea-Betis

Amíg a Chelsea fél lábbal már a labdarúgó Konfrencia-liga fináléjában érezhette magát a Djurgarden elleni odavágó után, addig a másik ágon a Fiorentina és a Real Betis csatája, visszavágója teljesen nyílt állásról kezdődött csütörtökön este.

Az angolok ugyanis már idegenben 4-1-re legyőzték a svéd riválisukat, így igen kényelmes helyzetből várták az elődöntős párharc második felvonását. Nem is történt meglepetés, a Chelsea hazai pályán is nyert - kényelmes játékkal húzta be 1-0-ra a londoni mecset.

Firenzében viszont kiélezett és parázs küzdelemre volt kilátás, ugyanis a spanyol Real Betis csupán egygólos előnyre tudott szert tenni Sevillában, 2-1-re gyűrte le olasz riválisát. Így is történt: a rendes játékidő a Fiorentina 2-1-es győzelmével végződött, vagyis következett a hosszabbítás, amelyben a Betis még egyszer betalált, így 2-2-es döntetlennel ért véget a 120 perces csata - amelynek a végén a Betis ünnepelhetett.

Érdekesség, hogy a Fiorentina 1961-ben elhódította a KEK-et, de azóta már négy európai kupafinálét buktott el, ráadásul kettőt - tavaly és tavaly előtt - éppen a harmadik számú kontinentális sorozatban. Sorozatban a harmadik Kl-fináléjába azonban már nem jutott be. Egyébként a Fiorentina számára volt fontosabb a párharc kimenetele. Mert a Real Betis a spanyol bajnokságban hatodik helyen áll, azaz jelenleg Európa-liga-induló, de még a Bajnokok Ligája-részvételt is elérhetői. Ezzel szemben az olasz gárda nyolcadikként jelen állás szerint lemaradna a következő szezonban az európai szereplésről... A zöld-fehér andalúz alakulat számára ezt megelőzően - 1978-ban és 1998-ban - a KEK-negyeddöntő jelentette a legjobb nemzetközi eredményt.