Nagy Haladás-siker a Bicske ellen

Haladás VSE–Bicskei TC 3-1 (1-1). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 400 néző, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Práth

Haladás VSE: Rózsa – Dezamits, Buzás, Kovács B., Kozári, Tarján – Horváth A. (Zsiga, 38., Hári, 59.), Szakály, Horváth M. – Jancsó (Kapus, 76.), Fehér. Edző: Vígh Ferenc.

Gólszerzők: Horváth A. (32.), Hári (60.), Kapus (90+5), illetve Király (45+3).

Noha a tavasszal veretlen, Csordás Csaba irányította Bicske volt a szombathelyiek vasárnapi ellenfele, a zöld-fehéreknek a listavezető ellen pontokat kellett szerezniük a bennmaradáshoz. A Haladás fő riválisa szerzett egyet, a Balatonfüred kora délután 2-2-re végzett az Újpest II. vendégeként, így a Balaton-partiak a meccs előtt öt ponttal mentek a vasiak előtt.

A hosszú hétvégi nyárias idő a meccs előtt elromlott, a kezdésre őszies, hűvös, szeles idő fogadta a csapatokat és a nézőket – és eleredt az eső is.

Nagy iramban kezdtek a csapatok, változatos volt a meccs. A 10. percben jobb oldali beadás után Tischler 10 méterről, nagy helyzetből, egyből alig bombázott a léc fölé. A vendégek valamivel többet birtokolták a labdát, de nem domináltak igazán. Olykor kemény volt a meccs, a félidő derekán Horváth Arnoldot már másodszor kellett hosszú percekig ápolni. A 25. percben Bozsoki 25 méteres lövése suhant el a bal sarok mellett. A 32. percben Tarján ívelt be balról, a hosszún Jancsó visszatette a labdát, Horváth Arnold pedig 11 méterről a kapu közepébe lőtt – a kapus még beleütött a lövésbe, de nem tudott védeni (1-0). A gólt követően pár perccel sérülés miatt le kellett cserélni Horváthot. A 41. percben Fehér tört be a bal oldalon a tizenhatoson belülre, de éles szögből leadott lövése elment a bal sarok mellett. A vezetéstől önbizalmat kapták a hazaiak, szépen építették fel támadásaikat, szépen járatták a labdát. A 45+3. percben ritkán látható góllal egyenlített a Bicske. Király rúgott be szögletet jobbról, bal lábbal. A labda a rövid sarok felé ment, a kapufánál álló Zsiga ellépett, Rózsa még belekapott a labdába, amely azonban a bal sarokba vágódott (1-1).