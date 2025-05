Simán nyert a Falco a ZTE ellen - fotók, videó

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-Zalakerámia ZTE 94-62 (18-19, 25-10, 25-16, 22-15). Szombathely, 2985 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés az 1-4. helyért, 1. mérkőzés, vezette: Praksch, dr. Mészáros, Nagy V.

Falco: Váradi 8/6, Pongó Marcell 5/3, Clark 9/6, Bognár K. 2, Popovics 4. Csere: Keller Á. 9/3, Novakovics 5/3, Perl 29/3, Diggs19/18, Kovács B. 7, Sövegjártó 9/3. Edző: Milos Konakov.

ZTE: Garrett 8, Takács Martin 2, Keller I. 3/3, Bigelow 5, Tóth Á. 2. Csere: McGowens15, Jones 6/3 Takács Milán 9, Csizmadia 3/3, Kovács Á. -.Edző: Matthias Zollner.

Az eredmény alalukása. 4. perc: 7-6. 8. perc: 14-12. 9. perc: 14-14. 11. perc: 21-19. 13. perc: 26-20. 15. perc: 29-24. 17. perc: 31-27. 19. perc: 40-27. 21. perc: 47-34. 24. perc: 57-34. 25. perc: 62-34. 31. perc: 69-45. 33. perc: 75-51. 34. perc: 79-59. 37. perc: 87-59. 38. perc: 89-59

Clark hármasával kezdődött a mérkőzés, ám a folytatás szorosan alakult. A vendégek McGowens vezérletével tartották a lépést (4. perc: 7-6). Sőt, fej-fej mellett haladt a két együttes, bár a zalaiak a körön kívülről gyengén céloztak, belülről annál jobban. A Falco sok hibával játszott, az első negyedet 19-18-ra a kék-fehérek nyerték.

A második negyedben is nagy csata folyt a parketten, a hazaiak ekkor még roppant gyengén dobták a hármasokat (8/1 volt a mutató). Ám így is sikerült elhúzniuk (26-20). De a ZTE szívósan küzdött, ebben a periódusban főleg büntetőből gyűjtötte pontjait. A másik oldalon Perl is bedobott két büntetőt (szokása szerint), 35-29-nél Zollner időt kért. Nem sokat használt, a Falco a második negyed végére elkapta a fonalat és a szünetben már 14 pontos, 43-29-es vezetést mutatott az eredmény jelzőtábla.