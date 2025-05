Sopron-Körmend: jön a második felvonás

A kosárlabda NB I. 5–8. helyért zajló párharcának második mérkőzésén szerdán 18 órakor az Egis Körmend a Sopron KC vendége lesz.körmendAz egyik fél két nyert mérkőzéséig tartó párharc első felvonását múlt pénteken Körmenden a vasi csapat nagy küzdelemben 79-72-re húzta be – így a piros-feketék 1-0-ra vezetnek. Mindenesetre biztató, hogy Rudi Williams nélkül is sikerült nyerniük a vasiaknak a jó erőkből álló, jó légiósokkal rendelkező soproniak ellen. Ahogy Gasper Potocnik, a Sopron vezetőedzője is elmondta a soproni klub honlapján: a légiós hiányát csapatként, több jó teljesítménnyel pótolta a Körmend.

Daylen Kountz 21 pontjával a körmendi meccs legeredményesebb játékosa volt. Sopronban is szükség lesz jó játékéra.

Fotó: Szendi Péter

Ha Sopronban győz, az 5-6. helyért játszik a Körmend

A bajnokság alapszakaszában Sopronban és Körmenden is az SKC győzött, a Rába-partiak tehát megszerezték első sikerüket a kék-­fehérek ellen.Ami a szerdai meccset illeti, amennyiben az Egis Körmend nyer, akkor a folytatásban a Debreceni EAC–Alba Fehérvár csata győztesével játszhat az 5–6. helyért. Ha veszít, akkor a szombati körmendi mérkőzés dönt a további hely­osztókról.A legutóbbi, alapszakaszbeli Sopron–Körmend összecsapást ugyan a hazaiak nyerték 92-86-ra, de a Forray Gábor vezette körmendiek három negyeden keresztül vezettek, majd az utolsó negyed elején leblokkoltak, és a hazaiak fordítottak. A másik találkozón a Debreceni EAC 1-0-ra vezet, miután az első meccsen 97-84-re verte az Alba Fehérvárt.A második mérkőzést szerdán 18 órakor rendezik Székesfehérváron.

- Múlt pénteki győzelmünket annak köszönhetjük, hogy felkeményedett a második félidőben a védekezésünk és hibára kényszeritettük ellenfelünket. A rendelkezésre álló időben pedig próbáltuk azokat a taktikai elemeket gyakorolni, amik nem mentek és kipróbálunk új dolgokat is. Tisztában vagyok azzal, hogy a hazai csapat az esélyesebb, de feltett szándékunk hogy nyerjünk. - mondta Forray Gábor, az Egis Körmend vezetőedzője.