SZKKA: hét kézilabdázó távozott

Zajlik az élet az SZKKA-nál: idény közben már több játékos érkeztését bejelentette Pődör Zoltán ügyvezető igazgató, az utolsó bajnoki után pedig kiderült, kik távoznak. A klub saját nevelésű játékosai közül Szmolek Apollónia a MOL Esztergomhoz, míg Kulcsár Dorottya a Kisvárdához igazol. A 2022-ben érkező Balogh Petra Hajdúnánáson, Gönczöl Vivien pedig Celldömölkön folytatja pályafutását. Dombi Luca, Csatlós Csenge és japán légiós Akiyama Natsumi szintén távozik Szombathelyről. Rajtuk kívül a távozását már korábban, szezon közben bejelentő Bo Rudgaard vezetőedzőtől és a szakmai stáb másik tagja, Mirko Vujovic másodedzőtől is elköszöntek a kék-fehérek.



Az utolsó, Mosonmagyaróvár elleni meccs után Pődör Zoltán búcsúzott Szmolek Apollóniától.

Fotó: VN/SZKKA

Az SZKKA távozó válogatott beállósa: Most új kihívások várnak rám, de mindig magammal viszem az itt tanult értékeket, emlékeket és barátságokat.

A távozók közül a legnagyobb név a kétszeres válogatott beállós, Szmolek Apollónia. A saját nevelésű, 22 éves játékos a 2019/2020-as szezonban mutatkozott be az élvonalban. A magunk mögött hagyott, 2024/2025-ös szezonban 26 NB I-es mérkőzésen 65 gólt szerzett, ezzel csapata negyedik legeredményesebb játékosa volt.

– Ez a klub nem csak egyesület volt számomra, hanem egy második otthonom – írta közösség oldalán Szmolek Apollónia. – Itt tanultam meg küzdeni, veszíteni, nyerni, csapatban gondolkodni és itt váltam azzá, aki ma vagyok. Köszönöm a klubnak, az edzőknek, hogy bíztak bennem, hogy lehetőséget kaptam azt csinálni, amit imádok, hogy láttak bennem valamit, amikor én még nem is tudtam, mire vagyok képes. Köszönöm a lányoknak, akikkel együtt nevettünk, küzdöttünk, örültünk és sírtunk és köszönöm azokat a barátságokat, amik tudom, hogy egy életre köttettek. Köszönöm a szurkolóknak, akik mindig mellettünk voltak, és hittek bennünk a végsőkig, minden egyes mérkőzés, minden egyes szurkolói kántálás, minden taps, amit tőletek kaptam, erőt adott, és mindez segített abban, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Most új kihívások várnak rám, de mindig magammal viszem az itt tanult értékeket, emlékeket és barátságokat.

Kíváncsiak voltunk, a remek játékosnak mennyire volt nehéz a váltás.

– Nehéz döntés volt, de úgy éreztem, az álmaim beteljesüléséhez muszáj kilépnem a komfortzónámból, megtapasztalni egy másik környezetet – mondta lapunknak Szmolek. – Másrészt úgy voltam vele, ha nem idén, hanem pár év múlva érkezik egy ilyen lehetőség, akkor is ugyanilyen nehéz lenne az elválás. A szombathelyi pályafutásomra visszatekintve: gyakorlatilag valamennyi játékostársammal öröm volt együtt játszani, de külön kiemelném Pődör Rebekát, Pődör Blankát, Szeberényi Flórát, Kulcsár Dorkát, Christe Dalmát, Kazai Anitát, Naira de Almeidát. Megtiszteltetés volt egy csapatban szerepelni velük. A legjobban talán a magunk mögött hagyott bajnoki év sikerült, ahol az utolsó fordulóig még a nemzetközi kupaindulásra is volt esélyünk. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült, hiszen mindent beleadtunk. Az utolsó, Mosonmagyaróvár elleni SZKKA-meccsem nagyon érzelmes volt, de igyekeztem a játékra koncentrálni. Az SZKKA a második otthonom volt, egy nagy család – amelyet most elhagyok, de a lányokkal tartom majd a kapcsolatot.