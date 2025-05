SZKKA: Pődör Blanka továbbra is kék-fehérben!

Nővére, Pődör Rebeka után Pődör Blanka is meghosszabbította szerződését. A saját nevelésű, szombathelyi irányító tehát a 2025/26-os szezonban is az SZKKA-t erősíti. A 21 éves játékos fiatal kora ellenére már évek óta meghatározó szereplője az SZKKA-nak. Az idei szezonban is a csapat egyik gólfelelőse: 22 bajnokin szerzett 74 találatával második a házi góllövőlistán, és a teljes bajnokságot tekintve is előkelő helyet foglal el.

Az SZKKA ügyvezető igazgatója, Pődör Zoltán és Pődör Blanka.

Fotó: VN/SZKKA

Pődör Blanka: nagyon boldog vagyok, hogy az SZKKA család tagja lehetek

– Nagyon boldog vagyok, hogy továbbra is az SZKKA-család tagja lehetek. Számomra nem volt kérdés a hosszabbítás, hiszen ez a klub nagyon sokat jelent számomra, itt nőttem fel, itt váltam játékossá. Még sokat kell fejlődnöm, és a célom továbbra is az, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek a csapat sikeréért, és egyre jobb játékos legyek – nyilatkozta Pődör Blank az SZKKA honlapján.