SZKKA: túl nagy falat volt a listavezető FTC

FTC-Rail Cargo Hungária–SZKKA 46–20 (24-9). Budapest, Elek Gyula Aréna, 1000 néző, női NB I-es kézilabda-mérkőzés, 23. forduló, vezette: Asztalos, Szalay.

Az SZKKA játékosa, Kulcsár Dorka két gólt szerzett

Fotó: Archív/Unger Tamás



FTC: Janurik 1 – Malestein 2 (1), Klujber 4 (1), Cvijics 4, Dmitrijeva 4, Szöllősi-Zácsik 3, Hársfalvi 5. Csere: Glauser (kapus) 1, Edwige 2, Márton G. 3, Kanor 6, Tomori, Simon P. 5, Balázs B. 1, Maszlova 5. Edző: Allan Heine

SZKKA: N. de Almeida – Varga N., Pődör B. 8 (1), Pődör R. 3 (1), Szmolek 1, Akiyama, Kazai. Csere: Csatlós (kapus), Török F., Kulcsár D. 2, Dzsatevszka 1, Szeberényi 2 (2), Dombi 1, Balogh P. 2, Gönczöl, Hornyák. Edző: Bo Rudgaard

Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 7/4.

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, sorba lőtték góljaikat. Még úgy is, hogy a német válogatott irányító, Emily Bölk ezúttal nem játszott. Aztán kicsit megakadta a hazaiak szekere – ebben persze nagy része volt az ebben a periódusban jól játszó vasiaknak. A szünet előtt viszont ismét elkapta a fonalat a fővárosi csapat, így a pihenőre már 24-9-es FTC vezetéssel vonultak a gárdák.

Szünet után még tovább növelte előnyét az éllovas (28-10). Mivel a lényegi kérdések már korábban eldőltek, így nem sok izgalom maradt a mérkőzésen. Mindkét tréner sokat cserélt. A bajnokesélyes FTC végül magabiztosan, 46-20-ra nyert az SZKKA ellen.

A két dán edző csatáját – ahogy persze az várható volt – a hazaiak trénere, Allan Heine nyerte.

Allan Heine: – Jól játszottunk, mindig érdekes megfigyelni, hogyan reagál egy csapat egy nagy csalódást követő mérkőzésen. Nagyon elégedett vagyok, erőt mutattunk. A védekezésünk most is kulcsfontosságú volt, sok könnyű gólt szereztünk erre építve. Készen állunk a Győr elleni rangadóra.

Így értékelt az SZKKA edzője



Bo Rudgaard: – Fantasztikus mérkőzést játszott az FTC, mi is mindent megpróbáltunk, de ez nem volt elég. Túl sokat támadtunk középen, pedig ez nem volt a taktikánk része és a védekezésünk sem volt jó, a kapott gólok száma is ezt mutatja.