70 éve született Törőcsik András

Törőcsik András a BVSC-ben kezdett futballozni Farkas József keze alatt, később Mezey György edzette, aki ezt mondta a szőke futballistáról: „Én Törőcsikhez fogható tehetséggel nem találkoztam sem akkor, amikor a BVSC-ben edzője voltam, sem azóta, sem pályafutásom egyetlen szakaszában! Éppen eleget láttam Maradonát ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani a tudását, képességét, hogy ilyen vakmerőnek látszó kijelentésre ragadtassam magam.” Mezey javaslatára Újpestre igazolt - írja a nemzetisport.hu.

Törőcsik András kiemelkedően nagy tehetség volt.

Forrás: nemzetisport.hu

Törőcsik Andrásnak nehézségei is voltak bőven

A támadó 1974. október 2-án bolgár Levszki Szpartak elleni (4–1) BEK-meccsen csereként állt be, az NB I-ben a Pécs ellen (5–1) mutatkozott be október 16-án, góllal. Nemsokára megszületett a rigmus is: „Táncolj, Törő!” Bizony táncolt is. Azonban az italhoz való viszonya is erősnek bizonyult, mivel gyerekként nagyon gátlásos volt, ezért szerette, ha feloldódnak ezek a gátlásai.

Tarthatatlan volt, igaz, a vámon megállították… Az 1977 év eleji dél-amerikai túra után a zöld folyosón akart vámköteles árukat behozni, lefülelték és a válogatottságtól is eltiltották. Az év második felében visszatérhetett. Fazekas László feleségét és Törő menyasszonyát Londonban áruházi lopásom érték, de a nagyobb trauma az argentinok elleni nyitó meccsen érte, Garrido portugál játékvezető kiállította (aztán Nyilasit is).

Egymeccses büntetésüket letöltve az MLSZ Kutas utasítására 1979. július 31-ig kizárta őket a válogatottból. Az MLSZ elnöki székében a Kutast követő Szepesi György rehabilitálta Törőt és Nyílt, de az 1978–1979-es idény végén bekövetkezett a további karrierjére kiható balesete. A ZTE–Újpest (3–3) után a csatár nem a csapat buszával, hanem barátja FIAT 500-asával utazott haza, a kocsi a csúszós 76-os úton Zalacsány határában egy fának ütközött. Törő csípőjéből letört egy csontdarab, szalagjai, ízületei roncsolódtak, gyakorlatilag újra kellett tanulnia járni.

