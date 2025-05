A sportnak élt a tragikus körülmények között elhunyt 19 éves szombathelyi fiú

A szomorú hírről a magyar kézilabda-szövetség hivatalos honlapja is beszámolt, így emlékeznek Márkra:

- Czenki Márk 14 évesen tett játékvezetői vizsgát Szombathelyen, majd tehetsége révén 16 évesen már NB II-es felnőtt mérkőzéseken működött közre. Évről-évre sokat fejlődtek, társával, Buchesz Dáviddal, akivel nagy esélyük lett volna komoly játékvezetői karriert befutni. 2025. január 25-én szenvedett közúti balesetet, négyhónapos megfeszített küzdelem után, szervezete május 25-én feladta a küzdelmet. Halála nagy veszteség a hazai kézilabdás család és a játékvezetői közösség számára is. Emlékét megőrizzük! Temetéséről később intézkednek – jelent meg a tragédia kapcsán a testület honlapján.

Felfoghatatlan tragédia - Egész életében imádott sportolni Márk

Márk korábban a Király SE-ben sportolt, öt évvel ezelőtt ő lett az egyesületnél a hónap játékosa. A szombathelyi sportegyesület is gyászolja egykori játékosát:

- Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy egyesületünk egykori labdarúgója a tegnapi napon elhunyt. A Király Sportegyesületnél egy emberként szorítottunk azért, hogy Márk élete nagy mérkőzését győztesen zárja, mint tette ezt oly sokszor a pályán, korosztályos csapataink kapitányaként, éveken át. Együtt érzünk családjával és mindenkivel, akit az ő elvesztése fájdalommal tölt el! Nyugodj békében Márk! - áll a szívhez szóló bejegyzésben.

Mint arról már beszámoltunk, a vármegyeszékhelyen ismert NEVER SAY NEVER Szombathely csapatának is tagja volt Márk, a formáció közösségi oldalán így emlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt társukra:

Egy nagyon értékes embert veszített el a világ és ezzel együtt mi is… Megtiszteltetés, hogy a csapatunk tagja voltál, és mindig is az maradsz Márk!

- áll a bejegyzésben.

Portálunk is részvétét fejezi ki a családtagoknak, nyugodjon békében!