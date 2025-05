Viktoria: felfelé a tabellán!

A vasiak a legutóbbi fordulóban jó játékkal 3-1-re legyőzték a Szekszárdot – ezzel eldőlt, hogy a hátralévő két fordulóban a tabellán nem kell már hátrafelé tekintgetniük. A sárga-kékek 19 ponttal a 11. helyen állnak a tabellán. A szegediek egy hellyel előttük, a 8. pozícióban tanyáznak és 23 pontot gyűjtöttek. Amennyiben a Viktoria nyer, egy pontra megközelíti a Szegedet és mivel a szegediek az utolsó körben az FTC vendégei leszek – a Viktoria az MTK-t fogadja – akkor a vasiak vasárnapi vendégeik előtt is zárhatják a bajnokságot. A Szeged a legutóbbi körben 3-0-ra nyert a sereghajtó Astra vendégeként. A szegediek házi gólkirálya az öt találatnál járó Ivana Boricic. Az alföldiek egyébként öt délszláv légióst is foglalkoztatnak és Szegeden szerepel a volt viktoriás Németh Zsófia és Kránicz Viktória.

A Viktoria együttese szombaton Szegeden szerepel

Fotó: VN/Viktoria FC

Ezt várja a Viktoria edzője

- Az elmúlt fordulóban a mi győzelmünkkel és a Soroksár vereségével eldőlt, hogy már biztosan nem esünk ki - mondta Markó Edina, a Viktoria vezetőedzője. - Innentől kezdve - de mondhatom, ahogy eddig is - előre tudunk tekintgetni a tabellán. Az utolsó két fordulóban nem szeretnénk elrontani a tavaszi, összeségében stabil teljesítményünket. Pontért, pontokért megyünk Szegedre. Az őszi meccsen szerencsénk is volt, akkor felénk billent a mérleg nyelve. Ezúttal is nüanszok dönthetnek majd, mindent megteszünk a jó eredményért. Fontos, hogy a hosszú utazás ellenére a lányok már az első félidőben is frissen futballozzanak.