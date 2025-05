Viktoria-vereség Szegeden

Kész-St. Mihály-Szeged–Viktoria FC 5-1 (2-1). Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Molnár-Sáska.

Kész-St. Mihály-Szeged: Krstovic – Marjanovic, Bagi (Németh Zs., 50.), Szabó D., Nagy L. (Sovány, 67.) – Sajti, Török L. (Kuntzl, 84.), Juhász (Futaki, 84.), Ónodi – Malesevic (Simonovic, 67.), Boricic. Edző: Major László.

Viktoria FC: Dobó-Nagy – Csáki, Kovács V., Urbán, Pintér – Nagy D. (Czakó, 43.), Hécz (Alasz, 69.), Kis (Vesztergom, 76.), Varró (Szabó F., 69.) – Kiss-Lantos, Csizmadia (Novák, 46.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Boricic 3 (7., 9., 68.), Török (65.), Szabó D. (88.), illetve Kis (45+1).

Jól kezdték a mérkőzést a vendégek, több nagy helyzetet is kialakították, ám ezeket ki is hagyták. Nem úgy a hazaiak: a 7. és a 9. percben szerzett gólokkal 2-0-ra elhúztak. A két találat kissé megfogta a vasiakat. A félidő ráadásában aztán szépített a Viktoria. A 46. percben Kiss-Lantos futott el a bal szélen, becselezte magát a tizenhatoson belülre, beadását a mélységből érkező Kis Anita lőtte a hálóba (2-1).

A második félidőben a vendégek több nagy helyzetet is kidolgoztak, jól futballoztak, de egy mélységi passz után, majd egy szabadrúgásból szerzett találattal a 65. és a 68. percben szerzett gólokkal 4-1-re elhúztak a szegediek. A szombathelyiek ugyan mentek előre, támadtak, de már jóval kevesebb hittel, mint korábban. A lefújás előtt Szabó Dóra állította be az 5-1-es végeredményt. A játék képe és a helyzetek alapján a gólkülönbség túlzott.

A Viktoria vereségével eldőlt, hogy a vasi együttes már biztosan a 9. helyen zárja a bajnokságot.

Markó Edina: – Öt óra utazás, öt érettségiző a mi, öt légiós az ellenfél csapatában. Emellett két sérülés is sújtotta csapatomat, Nagy Dorottyát le is kellett cserélnem. Több összetevője is van a vereségnek, a hosszú utazás mellett a játékosok nem koncentráltak úgy, ahogy kellett volna – ez főleg a kapu előtti befejezéseknél látszott. Az igazsághoz tartozik, hogy a múlt heti, Szekszárd elleni győzelem után talán túlságosan is megnyugodtak játékosaim.