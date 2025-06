Asztalitenisz: Spanyolországban szerepelt Gergely és Poór

A júliusi utánpótlás Európa-bajnokság előtti utolsó WTT versenyére utazott a magyar asztalitenisz utánpótlás-válogatott Spanyolországba. A Platja D’aroi eseményen a SZKA-Sportiskola két kiválósága, Gergely Márk és Poór Balázs is asztalhoz állt. Az európai országokon kívül Tajvanból is érkeztek versenyzők és ők bizony domináltak is. Szinte minden versenyszámot a távol-keletiek nyerték meg, de több alkalommal is házi döntőt vívtak.

Gergely Márk, a SZAK asztaliteniszezője Spanyolországba szerepelt

Fotó: VN/SZAK-Sportiskola

A 15 sztendős Gergely Márknak és a 17 éves Poór Balázsnak felemásra sikerült a szereplése, hiszen a verseny elején szép győzelmeket arattak, a második etap azonban már kevésbé sikerült.

Az U17-es korosztályban mindketten veretlenül jutottak túl a selejtezőkön, ami a legjobb 32-t jelentette. Poór Balázs ezután esett ki egy portugál fiú ellen, ám Gergely Márk még két fordulót tudott menni a két évvel idősebbek között. Egy spanyol és egy montenegrói ellenfelet győzött le és csak a negyeddöntőben kapott ki a későbbi győztes Hsu Hsien-Chiatól. A nyolc közé kerülés sok értékes pontot hozott játékosunknak.

Néhány WTT versenyen rendeznek vegyespáros számot is, Gergely és Poór is itt álltak asztalhoz. Ebben a korosztályban egészen kiváló eredménynek számít a legjobb nyol közé kerülés, márpedig Gergely Márk és Dohoczki Nóra a negyeddöntőig menetelt. Egy hazai kettőstől kaptak ki 3-1-re. Poór Balázs és Nagy Judit egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben esett ki.

Az asztalitenisz-verseny második fele nem sikerült jól

Nem sikerült jól a verseny második fele, hiszen amellett, hogy Poór kiesett az U19-es csoport körben, az U15-ös szám második kiemeltjeként Gergely is összeszedett egy vereséget a selejtezők során. Egy portugál fiútól – aki bombaformában játszott – elszenvedett vereség miatt a főtáblás sorsolása is mostoha lett. Már a második fordulóban a tajvani Yo Yi-Cing következett, aki az első kiemeltje volt a vesenynek. Gergely csak megszorítani tudta ázsiai ellenfelét, ám a 3-1-es vereség azt jelentette, hogy nem jutott a legjobb 16 közé.