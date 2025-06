Falco: változások a keretben!

A mögöttünk 2024/2025-ös szezont Magyar Kupa-győzelemmel és bajnoki ezüstéremmel záró Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapata bejelentette, hogy a csapatkapitány Perl Zoltán három évre szóló szerződést kötött a klubbal, míg a rutinos center, Keller Ákos újabb két évre írt alá.

Falco: Perl Zoltán marad Szombathelyen!

Fotó: Török Attila

Falco - Perl Zoltán

Perl Zoltán lassan legenda státuszba emelkedik a Falcónál, hiszen második a dobott pontok listáján (7047 pontnál jár), már csak Kálmán László előzi meg. Míg a lejátszott meccsek listáján a 444 sárga-fekete mezben vívott mérkőzésével negyedik helyet foglalja el a vonatkozó listán – Pankár Tibor, Váradi Benedek és Kálmán László van előtte. A mögöttünk hagyott szezonban a Falco saját nevelésű játékosa kér rekordot is megdöntött: A Bajnokok Ligájában Perl szerezte a legtöbb kispadról érkező pontot (278) egy szezonban, továbbá saját karriercsúcsát is „frissítette” azzal, hogy a Magyar Kupa elődöntőjében 35 pontot szerzett a Paks ellen.

- Könnyen meghoztam a döntést, hiszen jól érzem magam a csapatban, fontos volt számomra, hogy a Falcóban tudjam folytatni a pályafutásomat. Szeretnék a következő három évben is versenyképes csapatban játszani, ez igaz a hazai és nemzetközi porondon is. Úgy érzem, hogy ez adott lesz itt, Szombathelyen - összegzett Perl Zoltán.

Falco - Keller Ákos

Keller Ákos 2021 januárjában igazolt a Falcóba - és lett a csapat kulcsembere. Azóta mindent megnyert a Falcóval, sőt amióta magára öltötte a sárga-fekete mezt, egyetlen egy mecset sem hagyott ki - 237 meccset játszott már a Falcóban! A válogatottságot már lemondó rutinos center a mögöttünk hagyott szezonban 7,1 pontot és 5,4 lepattanót átlagolt.

Fotó: Török Attila

- Nagyon örülök, hogy sikerült megegyezni a közös folytatásról, és ezzel ugye az is eldőlt, hogy még két évig kosarazni fogok. Könnyű döntés volt, hiszen a feleségemmel jól érezzük magunkat Szombathelyen, és ha jól tudom Gyuri bácsi is azt szeretné, ha innen vonulnék vissza. Szeretnék a következő két évben, 37 és 38 évesen is sikereket elérni a csapattal, és úgy érzem, hogy erre meg is lesz minden esélyünk - fogalmazott Keller Ákos.

- Nagy öröm számomra, hogy Perl és Keller a következő szezonokban is sárga-feketében lépnek pályára. Mindketten nagyon fontosak a csapat számára. Zozó sok sikert ért már el a Falco-mezben. Sok éve dolgozunk együtt, ő egy olyan játékos, aki kiváló munkát végez a pályán és azon kívül is. Keller pedig rengeteg tapasztalatot hoz magával, a pályán és az öltözőben is nagyon hasznos játékos - értékelte a két szerződéshosszabbítást Milos Konakov vezetőedző. - Nagyon örülök, hogy még a rájátszás megkezdése előtt sikerült megállapodnunk Zozóval és Ákival. Hozzájuk érkezik még vissza kölcsönből, a Honvédtól Tanoh Dez András is. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években is erős magyar játékoskeretünk lesz, ami garancia a sikeres szezonokhoz - jelezte Gráczer György ügyvezető.

Falco - alakul a keret

Pongó Marcell viszont két sikeres szezon után távozik Szombathelyről. Távozik továbbá Sövegjártó Ábel , valamint Kovács Benedek - utóbbi Sopronban folytatja a pályafutását.

viszont két sikeres szezon után távozik Szombathelyről. Távozik továbbá , valamint - utóbbi Sopronban folytatja a pályafutását. Így a Falco jelenlegi keretét Tanoh Dez András, Keller Ákos, Perl Zoltán, Váradi Benedek, Bognár Kristóf és Verasztó Péter alkotja. A légiósokat még nem jelentett be a klub.