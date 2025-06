Forray Gábor: pár év múlva visszatérek és befejezem, amit elkezdtem

Az Egis Körmend kosárlabdacsapatának vezetőedzője, Forray Gábor egy kis költséggvetésű csapattal is jól szerepelt. A bajnokságban a 6., a Magyar Kupában 2. helyen zártak a piros-feketék. Sok, emlékezetes meccset vívtak a Rába-partiak, elég ha a Honvéd elleni idegenbeli fordításra, a ZTE elleni, utolsó másodperces, Williams-triplával megnyert meccsre – vagy a Sopron elleni play-off találkozó kétszeri hosszabbítást követően behúzott összecsapásra gondolunk.

Forray Gábor és csapata között működött a kohézió.

Fotó: Szendi Péter

– Nagy izgalommal jöttem, hiszen anno nézőként, ellenfélként mindig megtapasztaltam, hogy milyen szurkolótábor buzdítja a csapatot – mondta az Egis Körmend volt vezetőedzője, Forray Gábor, a csapat közösségi oldalán adott videóinterjújában. - De igazán akkor jöttem rá, hogy ez mit jelent, amikor elkezdtem dolgozni Körmenden – és az első edzőmeccset lejátszottuk. A szezon előtt a vezetők felvázolták, hogy pénz az nincs, elvárások, tervek vannak. Tisztában voltam a Körmend tradícióval, hogy háromszoros magyar bajnok és hétszeres kupagyőztes csapatról beszélünk. Soha nem volt anyagilag eleresztve a klub, de mindig jól szerepelt. Törekedtem arra, hogy helyiekre építsünk. Felépíteni egy olyan csapatot, amely nem az érmekért küzd – ezt világosan elmondtuk a szurkolóknak. Azért dolgoztunk ekkora büdzsével, mert közben a klubot konszolidálni kellett. Nyomott árakon tudtunk hozni játékosokat – például Gáspár Mátyást, aki abban az időben az NB I ár/érték arányban legjobb játékosa volt. És a légiósokra sem költöttünk sokat. Volt a szerződésemben egy olyan pont, mely szerint ha nem jutunk be a Magyar Kupában a nyolc közé, akkor engem – ha akarnak – elküldhetnek. Kvalifikáltuk magunkat a kupában a négy közé, majd a döntőbe jutottunk. Ez volt a szezon csúcspontja – az elődöntő volt számunkra a döntő. Rengetegen elkísértek bennünk, mindenhol körmendi szurkolókat láttunk Kaposváron is – nem csak az ultrák, hanem családok is jöttek. Ezért érdemes sportolni és edzősködni – a körmendi kosárlabda egy életérzés. Ami a bajnokságot illeti, számomra az alap az volt, hogy a play-off-ba bejussunk – ez sikerült is. Rengeteg kisebb-nagyobb problémánk is volt – például sérülések – de egy idő után mindenki rájött, hogy a klub, a stáb is jót akar, azt, hogy a Körmend bejusson a rájátszásba. Bejutottunk a legjobb nyolcba, de evés közben jött meg az étvágy és ekkor már sokan azt várták, hogy bejuthatunk a legjobb négybe is. A négy közé jutásért azt a Szolnokot kaptuk, amely aztán megnyerte a bajnokságot. Büszke vagyok a csapatomra, hogy az első meccsen 17 percig a Szolnok nyomozta a labdát. Ezt követően érvényesítették fizikai dominanciájukat és bedaráltak bennünk. A második meccsen sajnos kiállítottak és kikaptunk. Szerintem nekem volt igazam, de ahogy azt előadtam, az nem elfogadható volt. A harmadik meccsen Rudi Williams már fegyelmi okok miatt nem játszott, végül a Szolnok simán nyert. Majd az 5-8. helyért a Sopront kaptuk, amely nagyobb játékoskerettel, nagyobb költségvetésből dolgozott – de három meccsen legyőztük. Számomra ez volt a méltó befejezése a szezonnak. Az 5-6. helyért vívott, Debrecen elleni meccsekre már elfogytunk.