Valóban megszűnik az Illés Akadémia? Utánajártunk!

Illés Akadémia: érdekes "pletyka" tartották lázban a szombathelyi futball mindennapjait követő szurkolókat az elmúlt hetekben, hónapokban. Többször, több fórumon is elhangzott, hogy az Illés Béla Football Akadémia a jelenlegi formájában megszűnik, sőt, eltűnik a magyar futball térképéről - vagy bizonyos szerepköreit, csapatait más klub, más intézmény, veszi át.

Illés Akadámia - jók az eredmények.

Fotó: VN/Szántai Krisztina

Megkérdeztük hát az akadémia vezetőségét, hogy mit tartogat a jövő az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és Kollégium számára. Nos, a válasz egyszerű, egyértelmű volt: az intézmény a jól megszokott módon működik tovább - a kiemelt akadémiai rendszer részeként, kiemelt régiós alközpontként!

Illés Akadémia - eredmények, tervek, feladatok

Sőt, Tóth Miklós operatív igazgató beszámolt az elmúlt szezon eredményeiről, és az elkövetkező napok feladatairól is.

- A kiemelt akadémiai bajnokságban véget értek a küzdelmek az Illés Akadémia csapatai számára. Az U19-esek a 10. helyen zártak, az U17-esek a 7. pozícióban végeztek, az U16-osok a 11., az U15-ösök a 7., míg legidősebb pre-akadémiai csapatunk, az U14-es 8. helyen fejezte be a szezont - összegzett Tóth Miklós. - Továbbá a lányok közül az U19-esek ötödikek lettek, míg az U17-es és az U15-ös gárda is ezüstérmesként zárta a legmagasabb osztályt. Mindez azt jelenti, hogy az Illés Akadémia összes korosztálya megtartotta státuszát az országos kiemelt osztályban - azaz a legmagasabb szintű utánpótlás-bajnokságokban való szereplés jogát.

- Az utánpótlás-bajnokságokra való felkészülést július 21-én fogjuk megkezdeni - folytatta Tóth Miklós. - Mindegyik korosztályunkra nemzetközi mérkőzések sora vár a nyáron. Ausztriából az SK Rapid Wien, az SK Sturm Graz, a GAK, az FC Admira Wacker, a DSM Hartberg Akademie, a Kapfenberger SV, a Fussballakademie Burgenland és a Linzer ASK, továbbá Szlovéniából a Nafta Lendva, az NS Mura, az NK Maribor és Radomlje, végül Szlovákiából az SK Slovan Bratislava és a Petrzalka vár az Illés Akadémia különböző korosztályos csapataira. Ahogy évek óta mindig, idén is megrendezzük augusztusban a Savaria Nemzetközi Ifjúsági Tornát az U17-es fiúk és az U15-ös lányok számára. Az Illés Akadémia gimnáziumának első végzős osztálya már sikeresen túl van az írásbeli érettségi vizsgákon. Június 16-tól pedig a szóbeli érettségikre érkeznek tanulóink a Szarka Zoltán utcai gimnáziumunkba. A héten befejeződik az iskolai tanév is, pénteken 10.30-kor tartja az évzárót az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnázium és Kollégium, aztán következik a pihenés! - zárta szavait Tóth Miklós.

Az iskolai beiratkozás június 23-án 9-től 17 óra, majd június 24-én 9-től 12 óra között lehetséges - az intézmény várja azokat, akik a 2025/2026-os tanévtől a gimnázium tanulói lesznek!

Az MLSZ által vezetett produktivitási táblázatban (a produktivitási rendszer az utánpótlásneveléssel foglalkozó sportszervezetek teljesítményét méri azon keresztül, hogy az ott nevelt fiatal labdarúgók milyen mértékben kapnak szerepet a felnőtt professzionális labdarúgásban Magyarországon és külföldön) az Illés Akadémia az idei évben az elmúlt évek eredményei alapján az 5. helyen áll az országban!