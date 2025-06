Kick-box: ütős vasi sikerek - nevek, eredmények

Kick-box utánpótlás ob vasi klubokkal, vasi érmekkel. Az idei kick-box utánpótlás magyar bajnokságra 380 nevezés érkezett.

Kick-box: Andorka Imre és Horváth Szabolcs

Fotó: VN/Castrum Sec-Dinamica SE Körmend



Kick-box: Castrum Sec-Dinamica SE Körmend

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend két versenyzővel három nevezést adott le. Nagy Gergely (kadet II., -37kg, kick-light) pályafutása első nagy versenyén vett részt – sérülés miatt fel kellett adnia rögtön az mérkőzését. Horváth Szabolcs (junior, -57 kg) light-contact szabályrendszerben győzelemmel kezdett, majd az elődöntőben kikapott – így bronzérmet szerzett. Kick-lightban szintén győzelemmel nyitott, ismét egyhangú pontozással nyert, majd a döntőben rögtön az első menetben egy jól irányzott hátsó lábas fejrúgással el is döntötte a mérkőzést (szegedi ellenfele nem tudta folytatni a küzdelmet) így begyűjtötte a magyar bajnoki címet!

– Gratulálok tanítványaim teljesítményéhez, különösképen Szabolcsnak jár a dicséret, aki most már keményebb szabályrendszerekben full-contactban, low-kickben is bizonyította rátermettségét – összegzett Andorka Imre edző.

Kick-box: Agrobio Classic Kick-Box Club

Az Agrobio Classic Kick-Box Club versenyzői közül Czibók Tamás (63 kg, light-contact) bronz-, Kárász Lilia (60 kg, pointfighting) ugyancsak bronz-, míg Bedi Miklós (63 kg, pointfighting) ezüstéremmel záta az országos bajnokságot. Varga Zsombor ( kicklight, older kadet, 57 kg) az éremcsatában alulmaradt – nagy harcban csúszott le a dobogóról.

– Czibók Tamás élete harmadik versenyén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ha így folytatja szép jövő állhat előtte – értékelt Mayer Gábor edző. – Lilia egy újabb ezüstérmet szerzett, a döntőben egy nagyon rutinos, eredményes ellenfele volt – még sokat kell fejlődnie, edzenie. Bedi Miklós viszont már rutinos és eredményes versenyzőként lépett tatamira. Jól és taktikusan versenyzett a döntőben is, a rendes menetidőben döntetlen volt az eredmény, a hosszabbításban viszont ellenfele felülkerekedett és győzött – volt egy vitatható fejrúgás, amit megadtak a bírók. Kárász Lilia és Bedi Miklós így is – a ranglista alapján – kvalifikálta magát a szeptemberi utánpótlás Európa-bajnokságra, amit majd Olaszországban Jesolóban rendeznek.