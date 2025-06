Kilenc hónap alatt három Haladásban futballozott a csapatkapitány

Szakály Attila – Tarján Patrikkal, Jancsó Andrással és Horváth Arnolddal egyetemben – kilenc hónap alatt három Haladásban is futballozott. Tavaly májusban ment csődbe az NB II-es Szombathelyi Haladást üzemeltető kft, majd nyáron már az NB III-as Haladás VSE-vel készült a négy játékos, hogy aztán januárban átigazoljon a szintén NB III-as, a HVSE utódjaként induló Haladáshoz.

Kilenc hónap, három Haladás

- A legrosszabb az volt, amikor tavaly kiderült, hogy becsődölt a kft és nem indulhatunk az NB II-ben – jelezte Szakály. - Nyáron már úgy igazoltunk a Haladás VSE-be, hogy tudtuk, januárban már az új Haladásban futballozunk tovább. Szóval hiába szerepeltem három Haladásban is, én úgy tekintettem erre, hogy a Haladásban futballozok, mindegy, hogy ki az aktuális tulajdonos, vagy az üzemeltető. És itt szeretném megköszönni az őszi HVSE-t irányító szakmai stábnak és az akkori játékosoknak, hogy – annak ellenére, hogy négy hónapig nem kaptunk fizetést – az edzéseken, a meccseken mindent megtettek a bennmaradásért, az ő munkájuk is kellett az NB III-as tagság megőrzéséhez. És nagyon köszönöm az utolsó fordulókban a szakmai munkát segítő Simon Ádám szerepvállalását is. Ami a saját, tavaszi teljesítményemet illeti, egy gólt szereztem és adtam 9-10 gólpasszt. Utóbbiak tekintetében elégedett lehetek, góljaim számával viszont nem. Igaz, a meccsek nagy részében nem mi domináltunk, ezáltal több volt a védekezőfeladatom is. Talán ez is az oka, hogy kevesebbszer értem az ellenfelek kapuja elé.

- A bajnokság befejezése után feleségemmel, kislányommal és feleségem édesanyjával elmentünk egy hétre Görögországba, Krétára pihenni – mondta Szakály. - Kislányom még csak 14 hónapos múlt, így természetes, hogy nyaralás alatt is körülötte forgott minden, de azért sikerült pihennünk is. Úgyhogy mondhatom, kipihenve várom a jövő heti felkészülés kezdetét.