Kiss Norbert tovább száguld!

Olaszország és Németország után a Dunaszerdahely melletti Slovakia Ring fogadta a mezőnyt. Kiss Norbert már a pénteki két szabadedzésen is a leggyorsabb volt. Majd a szombat délelőtti időmérő edzést is megnyerte.

Kiss Norbert a dobogó tetején - ismét!

Fotó: VN/FIA

Kiss Norbert - és a többiek

Aztán a Révész Racing pilótája a szlovák versenyhétvége első futamán sima rajt-cél győzelmet aratott. A második futamon a fordított rajtrácsos szabály értelmében a nyolcadik pozícióból startolt, és parádés versenyzés után ismét az első helyen intette le a kockás zászló. Így a maximálisan megszerezhető pontszámot zsebelte be a szombati napon.

-Nagyon meleg volt egész nap, emiatt kellett is a beállításokkal játszanunk egy picit, mert az első gumik szenvedtek, kicsit alulkormányozott volt az autó. Köszönöm a Révész Racing csapatának a munkát, mert nagyon jó irányba lépkedtünk, és köszönöm a helyszínen lévő rengeteg magyar szurkolónak is, hogy kijött ide, nagyon jó érzés ennyi magyar zászló és pirospólós drukker előtt versenyezni. A legfőbb cél vasárnapra is a pole pozíció és az első futam megnyerése. A fordított rajtrácsos verseny már csak a bónusz - összegzett a szombati nap zárásaként Kiss Norbert.

A szombathelyi pilóta "természetesen" vasárnap is a leggyorsabbnak bizonyult a délelőtti időmérő edzésen. Ahogyan a kvalifikációt, úgy a nap első futamát is esős körülmények között kezdték meg a versenyzők, a száguldás pedig nem tartott sokáig, az első kör végén ugyanis a harmadik helyen álló Sascha Lenz kicsúszott és a sóderágyban kötött ki. Emiatt piros zászlóval félbeszakították a viadalt, és jó ideig nem is folytatódhatott a küzdelem, a pályán lévő víz mennyisége ugyanis nem tette lehetővé a versenyzést. Hosszabb szünet után aztán újra felsorakozhatott a mezőny a rajtrácsra, a pilótáknak pedig öt kört kellett megtenniük a leintésig, változatlanul esőben. Kisst nem zavarta meg a "közjáték", sem a többórás várakozás, az új rajtot követően is magabiztosan őrizte meg az első helyet és a szombati első két futamhoz hasonlóan ezúttal is győzött.