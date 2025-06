Magyar válogatott: újabb vereség...

Magyar válogatott - jegyzőkönyv

Magyarország–Svédország 0-2 (0-0). Budapest, Puskás Aréna, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Karaoglan (török)

Magyarország: Dibusz – Balogh B. (Nego, 78.), Orbán, Dárdai M. (Szalai G., 79.) – Bolla (Csoboth, 71.), Dárdai B. (Csongvai, 61.), Schäfer, Nagy Zs. – Gazdag (Tóth A., 60.), Sallai, Szoboszlai (Nikitscher, 79.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Svédország: R. Olsen – Ekdal, Hien, G. Gudmundsson – Holm (Bernhardsson, 63.), H. Larsson, Salétros, Ayari, Sema (Svensson, 63.) – Nygren, Elanga. Szövetségi kapitány: Jon Dahl Tomasson.

Gólszerzők: Nygren (49.), Ayari (65.).

Egészen jól kezdte a mérkőzést a magyar válogatott: erőszakos labdaszerzések után gyors támadásokat vezetett, több akciót sikerült lövéssel zárni. Aztán a percek múlásával "megérkezett a meccsbe" Svédország is, sőt, az első félidő hajrájában be is szorította vendéglátóját - egyszer a felső léc segítette ki Dibusz kapust. De az első félidőben összességében még teljes rendben volt a magyar válogatott játéka.

Nem úgy a második félidőben. Fordulás után ugyanis gyorsan megszerezte a vezetést a svéd együttes, egy szép támadás, egy parádés lövés után került a jobb felső sarokba a labda (0-1). Majd Dibusz adta el a labdát, amit üreskapus góllal büntetett a vendég (0-2). A folytatásban akart, vagy inkább küszködött a házigazda (igaz, a 61. percben, még 0-1-es állásnál Sallai ordító ziccert hagyott ki...), míg a svédek kedvükre kontráztak. Úgy tűnt, hogy a lélekben megroppant magyar csapat sem sebességben, sem erőnlétben, sem harciasságban nem veszi fel a versenyt frissebbnek, motiváltabbnak tűnő ellenfelével. Jelzésértékű, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata legnagyobb sztárját, Szoboszlait is lecserélte - ne szenvedjen feleslegesen a Liverpool klasszisa...

Nincs jó fomában a magyar válogatott, idei harmadik meccsét is elbukta - korábban a törököktől kapott ki oda-vissza. Amúgy zsinórban már öt nyeretlen meccsnél (négy vereségnél, egy döntetlennél) jár a Rossi-csapat. És szembetűnő, hogy nehezen tud kidolgozni igazán komoly helyzetet - ráadásul a korábban igen stabilnak tűnő védkezés sem igen működik.

Kedden (18.00) Azerbajdzsán vendégeként vív edzőmeccset a magyar válogatott - és nagyon kellene már egy megnyugtató győzelem.