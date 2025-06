Nárai SK: szombati futballünnep – fiatalokkal, öregfiúkkal.

Nárai SK: futballünnep szombaton!

Fotó: Nárai SK

A 80 éves Nárai SK szombaton rendezi a hagyományos Arany Oroszlán Kölyök Kupa meccseit. A korosztályos tornán U7-es, U9-es, U11-es csapatok lépnek pályára – a Bük, a Ják, a VAFA, a Csepreg és a házigazda Nárai ifjú futballistái.

Nárai SK - menetrend

A rendezvény 8.30-kor a megnyitóval kezdődik, majd 8.45.kor az U7-esek (10 perc, 5 fő), aztán 10.30-tól az U9-esek (15 perc, 7 fő) és az U11-esek (15 perc, 10 fő) játszanak. Az ünnepi megemlékezés után 16 órától Nárai öregfiúk–Haladás öregfiúk mérkőzést rendeznek.

Nárai SK - várnak mindenkit!

A tornán két díszvendéggel is találkozhatnak az ifjú labdarúgók: a háromszoros válogatott Devecseri Szilárd, valamint a Haladásban 328 NB I.-es mérkőzést játszó Tóth Péter is elfogadta a szervezők meghívását. A Nárai SK várja volt és jelenlegi futballistáit, illetve mindenkit, aki valamikor is részt vett a sportkör mindennapjaiban!