Osztályozó: ellenfelet kapott az ISA Haladás!

A labdarúgó NB III.-ban tíz hely kiadó, a keddi sorsoláson pedig 18 vármegyei I. osztályú bajnok volt érdekelt. Így 16 csapat osztályozót játszik, míg két együttesnek nem kell pályára lépnie, ők erőnyerőkét máris indulási jogot szereztek az NB III-ban - a szerencse a Békéscsabai Előre II és az Ikoba Beton Zsámbék csapatának kedvezett, erőnyerőket máris feljutottak a harmadosztályba. A többieknek viszont meg kell küzdeniük a harmadosztályú tagságért.

Ott van a mezőnyben az ISA Haladás gárdája is, amely kiemelkedve a mezőnyből fölényesen nyert bajnokságot a Vas vármegyei I. osztályban. Ellenfélnek pedig azt a Dunaújvárost kapta, amely ugyancsak simán gyűjtötte be az aranyérmet Fejér vármegyében - 23 győzelemmel, 2 döntetlennel, 1 vereséggel, 99 rúgott, 14 kapott góllal, 71 ponttal. Böngészve a góllövőlistát kiderül, hogy több gólerős futballistát is felvonultat a Dunaújváros: Gránicz Patrik 23 pedig Szepessy Róbert 18 találatig jutott

Az osztályozók párosítása:

Dombóvár FC-Tarpa SC

Frutti Drink Perutz FC- Törökszentmiklósi FC Veteriner

Silver Tüzép Karancslapújtő-ZTE FC II

Hajdúnánás FK-Ózd-Sajóvölgye

Gödöllői SK-Mohácsi TE

Gyöngyösi AK-Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Csepel UFC-Balatonlellei SE

Dunaújváros-ISA Haladás

Az ISA Haladás vasárnap 17,30-kor kezdi az osztályozós párharcot a Dunaújváros vendégeként, a visszavágót egy héttel később rendezik.

- Kaphattunk volna gyengébb, de erősebb ellenfelet is - mondta Horváth András, az ISA Haladás vezetőedzője. - Egyelőre nem igen ismerjük a Dunaújvárost, de igyekszünk gyorsan begyűjteni minden lehetséges információt ellenfelünkről - a lehető legjobban fel fogunk készülni! Két éve erre a feladatra készülünk, szeretnénk feljutni az NB III.-ba!