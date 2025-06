Megtaláltuk az ország legnagyobb (első?) PSG-szurkolóját!

Az elmúlt hetekben, napokban minden a PSG futballcsapatáról szólt - a friss Bajnokok Ligája-győztes francia topklub egyre nagyobb szurkolói bázissal rendelkezik. Franciaországban. Viszont szerte Európában, akárcsak Magyarországon nem igazán rajonganak a klubért, de amúgy a francia futballért sem. Magyarországon egyetlen egy szurolói oldal működik, a psgfoci.hu - amelyet Balázs László működtet "egyszemélyes hadseregként"! Az 57 esztendős budapesti szurkoló elmondása szerint hobbiból, szenvedélyből igyekszik népszerűsíteni a francia futballt, a PSG-t.

PSG: a Bajnokok Ligájadiadalt ünnepli a csapat.

Fotó: en.psg.fr

PSG - a kezdetek

-Abban a korban vagyok, hogy láthattam játszani olyan francia klasszisokat, mint Platini, Tigana vagy Battiston - utalt rajongása kezdetére Balázs László. - Akkor még a tévék nem adtak annyi meccset, mint most, ünnep volt, amikor valamelyik csatornán megnézhettem egy Juventus-mérkőzést, Platinivel az olaszok soraiban - Platini játéka rögön magával ragadott. És hát volt egy fantasztikus francia válogatott, amely 1984-ben Európa-bajnokságot nyert - nagyszerű futballal.

Ahogyan kezdett kinyílni a világ, átléptünk az internet korába, egyre több információhoz jutottam a francia labdarúgásról, a francia topklubokról. Kezdett bosszantani, hogy Európa, köztük a hazai futballrajongók is lenézik a francia bajnokságot, a francia futballt - a közvélemény a mai napig nem sorolja a kontinens topbajnokságai közé a francia ligát. Gondoltam egy merészet, és összehoztam egy francia futballal foglalkozó honlapot - az első és a másodosztály történéseit is napi szinten követtem. De rájöttem, hogy ez túl nagy falat, nem fog menni. Innen léptem tovább a PSG felé - a francia futball legnépszerűbb klubját jelöltem ki zászlóshajónak.

Több sportportállal is megegyeztem, hogy átvehetem az anyagaikat - működik az oldalam, de sajnos nem sok rajongót tudtam összegyűjteni. Aztán az elmúlt hetekben megnőtt az oldalamon a látogatók száma, a PSG BL-győzelme pedig tovább emelte a létszámot. És nem vagyok türelmetlen, a PSG egy viszonylag fiatal klub, csupán 1970-ben lett alapítva - a francia topcsapatok közül a Marseille, vagy éppen a Lyon is nagyobb rajongói bázissal rendelkezett. De most már a PSG mögött is komoly szurkolótábor áll Franciaországban. Európában akkor kapták fel a fiatalok a PSG-t, akkor lett divatosabb a klub, amikor elkezdett olyan sztárokat szerződtetni, mint Ibrahimovic, Neymar, Messi, vagy éppen Ramos - Mbappé is sokat lendített a klub népszerűségén. A mostani BL-győzelem pedig remélem tovább bővíti a klub rajongói bázisát szerte Európában. De ahogyan látom, egyelőre a viszonylag fiatalabb generáció érdeklődik a PSG iránt.