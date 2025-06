SZKKA: két fiatallal hosszabbítottak

A 2005-ös születésű balszélső, Török Fanni több, mint 10 éve kezdett el kézilabdázni az SZKKA-ban. Elhivatottsága, alázata és fejlődési vágya példamutató, és az elmúlt szezonban is megmutatta, hogy lehet rá számítani a felnőtt csapatban is. Saját nevelésű játékosunk a szezon utolsó meccsén, a Mosonmagyaróvár ellen megszerezte első NB I-es gólját is.

Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezető igazgatója és Török Fanni

Fotó: VN/SZKKA



SZKKA: Török Fanni sokat fejlődött

– Nagyon örültem a szerződéshosszabításnak hiszen, nagyszerű érzés volt egy ilyen erős és küzdő csapattagjának lenni mint az idei volt. Úgy érzem ettől sokat fejlődtem az elmúlt szezonba fizikálisan és mentálisan is. Izgatottan várom a következő szezon kezdetét az NB I-ben, mindent megteszek hogy, csapatot minél többet tudjam segíteni a pályán is – mondta Török Fanni a szerződés aláírása után az SZKKA honlapján.

Egy másik fiatal, Hornyák Panna, a 2004-es születésű jobbátlövő 2023 nyarán csatlakozott a klubhoz a Dunaszerdahely együttesétől. Időközben letette a magyar állampolgársági esküt is, és az ifjúsági csapat mellett a felnőtt keretben is lehetőséget kapott a bizonyításra. Vele is szerződést hosszabbított az SZKKA.