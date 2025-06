SZKKA: válogatott átlövő érkezett

A cseh válogatott átlövő, Valerie Smetková az átigazolási piacon aktív SZKKA legújabb szerzeménye. A 174 cm magas, 2001-es születésű játékos a cseh élvonalbeli DHK Baník Most együttesétől érkezik Szombathelyre. Smetková az elmúlt években meghatározó szerepet játszott korábbi csapataiban, rendszeres szereplője volt a nemzeti bajnokságnak és az EHF European League-nek is. Pályafutása során szerepelt a DHC Sokol Poruba csapatában is, válogatott szinten pedig a cseh nemzeti együttesben is kapott lehetőséget.

Fotó: VN/SZKKA

Hazánkban szeretett volna játszani az SZKKA szerzeménye

- Már gyerekkorom óta arról álmodtam, hogy egyszer Magyarországon játszhassak, így amikor adódott ez a lehetőség, egy pillanatig sem haboztam. Úgy gondolom, Szombathely gyönyörű, és éreztem, hogy ez a megfelelő lépés számomra. Szeretnék minél gyorsabban beilleszkedni a csapatba, a pályán a legjobbamat nyújtani, és segíteni a klubot a lehető legjobb eredmények elérésében. Nagyon hálás vagyok a bizalomért és azért, hogy a klub tagja lehetek. Izgatottan várom az új élményeket. – fogalmazott az SZKKA honlapján Valerie Smetková.