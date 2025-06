Varga Barnabás történelmi gólja

A magyar labdarúgó-válogatott Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik góljaival 2-1-es győzelmet aratott Azerbajdzsán vendégeként felkészülési mérkőzésen.

Varga Barnabás

Fotó: Szabó Miklós

Varga Barnabás - történelmi gól!

A találkozó több érdekességet is hozott. A kapus Tóth Balázs (Blackburn Rovers) először léphetett pályára a felnőttválogatottban, míg Tóth Alex (FTC) először volt kezdő a nemzeti együttesben.

Náluk is érdekesebb azonban Varga Barnabás (FTC) szerepe, aki szép fejesgóllal szerzett vezetést nemzeti csapatunknak. Varga Barnabás a 2024-es Európa-bajnokságot követően talált be ismét a válogatottban, s így az ő nevéhez fűződik Marco Rossi kapitányságának 100. gólja! A szentpéterfai futballista 23. alkalommal játszott a válogatottban, nyolc gólt szerzett eddig címeres mezben - és minden bizonnyal az ősszel kezdődő világbajnoki selejtezőkön is ott lesz a csapatban!