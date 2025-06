Vármegyei II.: véget ért a szezon

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság - véget ért a szezon: 13 gólt rúgott a szezonzárón a Bucsu, elverte a bajnokcsapatot a Bajánsenye, 10 gól Alsóújlakon.

Vármegyei II: Spari-Kőszeg 0-3.

Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. - északi csoport

A bajnoki címet már korábban begyűjtötte a Lukácsháza – a második helyre a Kőszeg, a harmadikra pedig a Gérce futott be.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Boba SE 5–0 (2–0). Gérce, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy P.

Gérce: Csárdi – Lakatos, Németh B., Károlyi, Lerik (Glavánovics), Mórocz (Soós), Major, Nunkovics (Komáromi), Kovács T. (Sebestyén), Kiss L., Kövesdi (Tóth R.).

Boba: Fábián – Horváth Bá. (Müller), Fodor, Géczi, Balogh M. (Erdei), Szabó J., Dákai, Gorácz, Horváth Be., Szigeti, Magyar (Dornai).

Gólszerzők: Mórocz (2), Németh B. (2), Glavánovics.

Szép számú közönség előtt rendezték a szezon utolsó mérkőzését – amely sorsdöntő volt a Gérce számára, hogy megtartsa a harmadik helyét. A hazaiak azonnal támadólag léptek fel, a helyzeteik is megvoltak, de a mezőnyfölényük ellenére nehezen született meg az első góljuk – amely aztán megnyugtatta a Gércét. A folytatásban aztán már jó játékkal magabiztos győzelmet aratott a sportszerű Boba ellen. A mérkőzés színvonalához a jó játékvezetés is hozzájárult. Külön elismerés illeti Németh Bencét és Mórocz Ádám – előbb második, utóbbi harmadik lett a góllövőlistán. A Gérce U19-es csapata ezüstéremmel zárta a szezont – amiért jár a gratuláció. A gércei klub köszöni szurkolóinknak az egész évi támogatást!

Alsóújlaki SC–Kemenesmagasi FC 3–7 (1–3). Alsóújlak, v.: Boda Gy.

Alsóújlak: Baba (Varga B.) – Kaposi, Pados (Oláh V.), Oláh M. (Papp A.), Toldi (Káldi), Varga Á., Varga N., Gampel, Vasas (Rónafalvi), Nagy Z., Varga R.

Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai, Horváth B. (Varga Sz.), Németh Sz., Csite, Kovács B., Takács (Király), Kerekes, Kopházi Zs., Kopházi Z., Molnár T.

Gólszerzők: Varga R., Papp A., Varga N., ill. Molnár T. (4), Csite, Kopházi Zs., Kerekes.

Bozsoki SE–Büki TK 13–0 (7–0). Bozsok, v.: Talabér N.

Bozsok: Szenteleki – Bigner, Kratochwill (Tompek), Nagy Zs. (Dévényi), Marti (Dan), Varga B. (Pál), Kovács P., Szalai, Kaposi, Németh O., Kiss M. (Kalmár).

Bük: Kovács A. – Szilágyi, Gábriel, Németh M., Böröndi, Kovács T., Józsa, Vajda, Redőcs, Bakos, Kovács R.

Gólszerzők: Németh O. (4), Nagy Zs. (3), Kaposi (2), Kalmár, Pál, Kiss M., Szalai.

A sportszerű mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelt hazai győzelem született. A bozsoki egyesület köszöni a rendezőinek, segítőinek és szurkolóinak a bajnokság során nyújtott támogatását!