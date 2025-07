A Vasashoz igazolt a Haladás volt támadója

A pálya mindkét szélén bevethető, 21 éves Horváth Rajmund az Illés Akadémia korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 2021 februárjában, mutatkozott be a Szombathelyi Haladásban. Fiatal kora ellenére meghatározó tagja volt a zöld-fehéreknek: összesen 97 alkalommal lépett pályára – 64-szer kezdőként – és 12 gólt szerzett.Tavaly nyáron a Gyirmót FC Győr szerződtette, ahol az összes bajnokit végigjátszotta és nagyszerűen teljesített: 28 mérkőzésen 8 gólt rúgott, ezzel holtversenyben az első helyen végzett a házi góllövőlistán. Most pedig a Vasas szerződtetette.

A Vasasban folytatja pályafutását a Haladás korábbi támadója

Fotó: VN/Vasas_Futball_Club

Nyilatkozott a Vasas új igazolása

– Nagyon örültem Nagy Miklós megkeresésének és annak is, hogy a Vasashoz kerültem, ez mindenképpen előrelépés a karrieremben. Ugyanaz a célom, mint a klubnak is: felkerülni és megragadni az első osztályban. Ehhez minél több góllal és gólpasszal igyekszem hozzájárulni. Ami az erősségeimet illeti: a cselezőkészségemet és az egy az egy elleni szituációkat mindenképpen ide sorolnám, de a kombinatív csapatjáték is közel áll hozzám. Remélem, sok alkalmam lesz ezt a pályán is bizonyítani. - nyilatkozta a Vasas honlapján Horváth Rajmund.