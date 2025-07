Alasztics Marcell távozott a Haladástól

Az utolsó mohikánok egyike, Alasztics Marcell is máshol folytatja pályafutását. A Haladás VSE korábbi sikercsapatából már csak Gyimesi Máté, Homlok Levente, Hajmási Milán és Kovács Máté maradt a 2024/25-ös bajnoki szezon végére – no és persze Alasztics Marcell. A 30 éves hálóőr viszont máshol folytatja pályafutását – információnk szerint nem áll légiósnak, hanem idehaza véd tovább.

A válogatott Alasztics Marcell a Haladás VSE meghatározó játékosa volt

Fotó: Archív/Unger Tamás

- Emlékszem, 2018 év elején igazoltam haza Olaszországból Magyarországra – mégpedig a Haladáshoz – mondta Alasztics Marcell. - Egy rosszul sikerült fél évet töltöttem kint, anyagi gondok miatt meg is szűnt a csapat. Akkoriban még a Haladás sem volt olyan szinten, mint pár évvel később. Emlékszem, Bokor Zsolt és Pálmay Tamás keresett meg, hogy lenne-e kedvem Szombathelyen folytatni pályafutásomat. Az első évben máris ezüstérmet szereztünk a bajnokságban, aztán a csapat egy erősebb lett – kiváló játékosokat igazoltunk és érkezett edzőnek a spanyol Juanra - és a menedzsment is nagyokat lépett előre. Egy idő után tmár eljesen profi lett a csapat, amit úgy is értek, hogy ebből éltünk, ez volt a főállásunk. Az infrastruktúra pedig mindig is rendben volt. Az első bajnoki címemet a 2020/21-es bajnokságban szereztem és akkor nyertük meg a Magyar Kupát is . Ha rangsorolnom kellene, akkor ezt a két címet helyezném a szombathelyi időszakom élére. Persze a Bajnokok Ligája-szereplés is nagy élmény volt, szerencsére nekem is jól ment a védés, volt, hogy a meccs MVP-jének választottak. Különösen az utolsó két Bajnokok Ligája-szezonra emlékszem vissza szívesen. Nem sokon múlt, hogy bekerüljünk a Final Fourba.

Alasztics Marcell: felejthetetlen éveket töltöttem el a Haladásban

- Összesen négy bajnoki címet és négy Magyar Kupa-címet szereztem a Haladással és amikor idekerültem, akkor 15 válogatott meccsem volt, most meg már kilencvennél járok. - folytatta Alasztics. - Az a négy bajnoki cím valójában öt is lehetne, hiszen a pandémia miatt 2020-ban félbeszakadt bajnokságban is bajnokesélyesek voltunk. Az utolsó időszakról nehéz beszélni, mindenki tudja mi történt, az utolsó évben sorra igazoltak el a játékosok, alig maradtunk néhányan a régiek közül. Pedig ha nincs az anyagi csőd és egyben marad a csapat, valószínűleg most az újabb bajnoki címről beszélgethetnénk. Viszont köszönöm az utóbbi fél évet Bokor Zsoltnak és az elnökségnek, hiszen nélkülük nem tudtam volna Szombathelyen maradni. Most viszont én is távozom, nem könnyű a váltás, hiszen felejthetetlen éveket töltöttem el a Haladásban. Már azt is nehéz volt megélni, amit az előbb említettem, hogy sorban meghatározó játékosok távoztak a Haladástól. Egy biztos, nehéz szívvel hagyom itt a várost.