Asztalitenisz: két szombathelyi bronzérem a világbajnokságon!

Az idei évi Ifjúsági és Serdülő Európa Bajnokságnak Csehország adott otthont. Az RT Torax Aréna az ostravai jégkorongcsapat otthona, de most asztalitenisz-versenyre alkalmassá varázsolták a szervezők. Huszonnégy versenyasztalon és 12 beütőasztalon tíz napon keresztül pattogott a labda. Két szombathelyi fiatal is részt vehetett aZ EB-n a magyar válogatott mezében. A Szombathelyi AK-Sportiskola játékosai, Poór Balázs az ifjúságiak (U19), Gergely Márk pedig a serdülők (U15) között álltak asztalhoz négy-négy versenyszámban.

A két vasi asztaliteniszező, Poór Balázs (balról) és Gergely Márk remekül szerepelt Ostravában.

Fotó: VN/SZAK-Sportiskola



Vasi asztalitenisz-sikerek

Soha nem fordult még elő a SZAK-Sportiskola történetében, hogy EB-n úgy szerezzen érmet, hogy játékosaik aktív részesei voltak a sikernek. Ostravában viszont két bronzérmet is begyűjtöttek a szombathelyiek!

A magyar ifjúsági fiú csapat három csoport és két főtáblás győzelmet követően jutott a legjobb négy közé. A Szántosi Dávid, Lei Balázs, Poór Balázs és Kizakisz Nikosz összetételű együttes gigászi csatában nyert a negyeddöntőben Lengyelország ellen, ezzel sikerült kiharcolni a dobogóra kerülést. A döntőbe jutásért Portugáliától kaptak ki, de Poór Balázs így is a legjobb játékát nyújtotta és legjobb eredményének érte el. Európa-bajnoki bronzérme pályafutása legszebb eredménye.

Ugyanezt lehet elmondani a még csak 15 éves Gergely Márkról is – ő párosban remekelt. Azt tudni lehetett, hogy Szabó Lénárddal ütős párost alkotnak, de ilyen erős mezőnyben nagyon nehéz hiba nélkül lépkedni előre fordulóról fordulóra. A negyeddöntőben a francia Tessier-Sandona kettős ellen nyertek magabiztosan, és ezzel megszerezték a hőn áhított EB érmet. Az elődöntőben a toronymagas favorit Faso–Trevisan olasz duótól kaptak ki 3-1-re.

Ami párosban sikerült, az nem sikerült csapatban a Gergely Márk, Szabó Lénárd, Zsigmond Simon összetételű serdülő csapatnak – hiába voltak a harmadik helyen kiemelve. A rendkívül nehéz sorsolás mellett a játék is erősen dadogott még a verseny első szakaszában, így a 9. helyen végzett az U15-ös együttes. Gergely Márk a legjobb 16 között végzett vegyes párosban (Fegyver Zsófia oldalán) és egyéniben is ugyanígy szerepelt. Utóbbiban a német Rinderertől kapott ki 2-0-s előnyről 4-2-re. A 4. fordulóig három szép győzelemmel jutott a SZAK-Sportiskola kiválósága.Poór Balázs egyéniben egyik selejtező mérkőzését megnyerte és második helyen jutott tovább. Ezután a főtábla első fordulójában az osztrák Rzihaushektől kapott ki 4-2-re. Párosban (Kizakisz Nikosszal) győzelem nélkül, vegyes párosban (Dohoczki Nórával) egy győzelmet követően estek ki a tövábbi küzdelmekből.