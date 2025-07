Falco KC: újabb brit légiós!

- Patrick leigazolásával most kétféle típusú játékosunk is van ezen a poszton. Ő egy jó shooter, és nagyon fizikális kosaras, aki védekezésben is sokat ütközik. Van nemzetközi tapasztalata, hiszen klub szinten és a válogatottal is játszott már a nemzetközi porondon. Vele készen van a keret, nem fogunk több játékost igazolni. Hamarosan kezdődhet a munka, sok feladatunk lesz, hiszen szeretnénk nagy dolgokat elérni! - összegzett Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője.