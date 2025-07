Falco KC: új center!

Néhány napja távozott Szombathelyről Nikola Popovic, de természetesen nem marad center nélkül a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Jubrile Belo személyében új légióst jelentette be a sárga-fekete klub.

Falco: Jubrile Belo, az új igazolás.

Forrás: Falco KC

Falco KC - brit center érkezett!

A 27 éves brit játékos az NCAA után (Montana State Fighting Bobcats) Franciaországban kezdte meg profi karrierjét. A 2023/2024-es szezonban igazolt a francia másodosztályba, ahol a La Rochelle csapatával megnyerte a bajnokságot. Fontos tagja volt a feljutó csapatnak: 34 meccsen 9,2 pontot, 6,5 lepattanót, 1,1 blokkot átlagolt.

Jubrile Belo az előző szezont szintén a La Rochelle csapatában, de már a francia első osztályban játszott. A 204 centis center 30 mérkőzésen, 26,7 percet, 11,5 pontot, kereken 5 lepattanót átlagolt. Tovább a statisztikai mutatói arról árulkodnak, hogy sok büntetőt harcol ki, és jól célzott a büntetővonalról: a mögöttünk hagyott szezonban 147-szer állhatott oda a büntetővonalra és a kísérleteinek 87,5 százalékát értékesíteni is tudta. Legponterősebb meccsét a Strasbourg ellen játszotta, akkor 23 pontot szerzett (5/10 mezőny), amiből 13 pont a büntetővonal mögül jött (13/15). Míg teljesítményindex alapján a legjobb meccse a JDA Dijon ellen volt, akkor a 15 pontja mellé (3/4 mezőny), leszedett 5 lepattanót és 2 blokkot is kiosztott.

Jubrile Belo eddig három alkalommal szerepelt a brit válogatottban - tavaly került be a nemzeti csapatba. A brit légiós egy évre szóló szerződést írt alá.

- Belo nagyon fizikális játékos, a pálya mindkét oldalán nagy küzdő. Védekezésben és támadásban is jól mozog a festékben. Nagyon jól fejezi be a támadásokat, de aktív védekezésben is - jó besegítő védő, aki mindig megy a lepattanókért. Elégedett vagyok, örülök, hogy sikerült leigazolnunk. Az egyeztetések során is érezhető volt, nagyon motivált, boldog hogy a Falco játékosa lehet, valamint éhes a sikerre - jellemezte az új igazolást a klub honlapján Milos Konakov vezetőedző.