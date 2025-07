Haladás-döntetlen Veszprémben – így szurkoltak a Hali-szurkolók (videó)

A labdarúgó NB III. Észak-nyugati csoportjának 1. fordulójában a Haladás 1-1-es döntetlent játszott Veszprémben. A szemerkélő esőben a hazaiak kezdték jobban a mérkőzést és több helyzetet is kidolgoztak. A csúszós pályán a vasiak csak szabadrúgásokból veszélyeztettek. A 13. percben megszerezte a vezetést a Veszprém. Egy kipattanó labdát a korábbi Illés Akadémia-futballista, Volter 18 méterről, kapásból, ballal laposan a bal sarokba lőtte. Horváth Alex nem sokat láthatott a lövésből. (1-0). A 21. percben Moharos jobbról, hét méterről leadott lövését tolta ki a léc alól Héninger. Egygólos hátrányban a szombathelyiek bátrabban futballoztak, a labda a hazai térfélen pattogott. A veszprémi védelem azonban jól állt a lábán, így a vendégtámadások nem jelentettek igazi gólveszélyt. A mintegy 150 fős Hali-tábor ennek ellenére az első 45 percben szakadatlanul biztatta kedvenceit.

Füzi Ákos szerezte a Haladás egyenlítő találatát.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

A szünetben kettőt is cserélt Vígh Ferenc, levitte a két csatárt, Horváth Arnoldot és Fehér Dánielt, helyükre Hári Kevin és Pruska Dániel állt be. A 48. percben Füzi tűnt el gyanús körülmények között az ötösön – a játékvezető azonban kirúgást ítélt. Az 53. percben egy beadás után Pruska visszagurított labdáját Füzi 16 méterről a bal felső sarokba lőtte (1-1). A 61. percben Volter középről, 19 méterről tüzelt, a labda a felső kapufáról vágódott ki. Kiegyenlítődött a játék, a hazaiak is újra nekidurálták magukat. A hajrát megnyomta a Haladás, a vasi együttes ment előre a győztes találatért. Ám a hazaiak kivédekezték a hátralévő időt.

Az első félidőben a Veszprém, a másodikban a Haladás volt kezdeményezőbb, igazságos a döntetlen.

VSC Veszprém-Haladás 1-1 (1-0). Veszprém, 400 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Farkas.

Haladás: Horváth Alex – Lajos (Hallay, 57.), Kozári, Balogh Á., Tarján – Moharos (Dezamits, 77.), Szakály (Jancsó, 77.), Horváth M., Füzi – Horváth Arnold (Hári, 46.), Fehér (Pruska, 46.). Edző: Vígh Ferenc.

Gólszerzők: Volter (13.), illetve Füzi (52.).