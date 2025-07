Haladás: külföldi befektetők érdeklődnek a klub iránt

A péntek kora esti, a Haladás Sportkomplexum kávézójában tartott szurkolói ankéton a szurkolók mellett dr. Nemény András, Szombathely Vármegyei Jogú Város polgármestere, Keringer Zsolt, a Haladás ügyvezető igazgatója, Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője, Simon Ádám, a Haladás sportigazgatója, Schäfer Péter, a Haladás kisebbségi tulajdonosa, Kiss Tamás, a Viktoria FC elnöke, Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője, Kovács Virág, a Viktoria FC csapatkapitánya vett részt.

A Haladás péntek esti szurkolói ankét

Fotó: VN/Haladás

- Lassan hazajárok, egy évvel ezelőtt még csak álom volt, hogy legyen esélyünk arra, hogy legyen Haladás. - mondta dr. Nemény András. - Most pedig már a következő éveket tervezzük. Van erős összefogás és sok szívvel lélekkel dolgozó ember. Most már mindenki elhiszi, hogy van jövője a Haladásnak. Van csapatunk, van Keringer Zsolt, aki szívvel-lélekkel dolgozik a Haladásért, van edzőnk és van összefogás a Schäfer-családdal és a Viktoriával. Az önkormányzatnak voltak vállalásai, amit erre a naptári évre terveztünk, de a forrás véges, elfogyott, de javaslatomra megszavazta a közgyűlés – úgyhogy kipótoljuk. Olyan nagyságrendű összeget csoportosítottunk át, amely a csapat működését biztosítja. Ugyanakkor ez még nem az a csapat, amely az NB II-be és az NB I-be fel tud jutni. Sok külső támogató érkezett, egyre többen érzik, hogy érdemes befektetni a klubba. Vannak külföldi szakmai befektetők is, akikkel tárgyalunk és ők komoly összeggel tudnak hozzájárulni a működéshez – ez nyilván más szintre helyezné a Haladást. De egyelőre még nem tartunk ott.

A stadion működése is fontos, hogy rendben legyen. Erről is folynak a tárgyalások. Ott van az utánpótlás kérdése is. Sok közpénz ment a rendszerbe, aminek felhasználásával nem voltak elégedettek. A háromtagú Illés Akadémia új kuratóriumában ott lesz Schäfer Péter, az önkormányzat delegáltja, a minisztérium részéről Gál Sándor, valamint az akadémia részéről Halmai Gábor. Jó hír, hogy az Illés Akadémia infrastruktúráját pedig használhatja a Haladás. Mi pedig arra teszünk kísérletet, hogy az utánpótlást egy irányba tereljük. Tudván, hogy vannak személyes sérelmek sokakban, de azt kérem, hogy mindenki kapjon bizalmat. Senki sem gondolta, hogy könnyű lesz az út, de jó hír, hogy nem csak a mi számunkra érték a Haladás, hanem külföldi befektetők is komolyan érdeklődnek a klub iránt.