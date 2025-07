Haladás: vasárnap rajt Veszprémben

A szombathelyiek a nyáron hét futballistát igazoltak egy játékos pedig a Haladás VSE utánpótlásából csatlakozott a zöld-fehérekhez. Juhász Levente (Csákvár), Fábián Kristóf (Hévíz), Füzi Ákos (Csorna), Balogh Ákos (Kaposvár), Szakasics Péter (Illés Akadémia), Moharos Leó (ETO Akadémia), Hallay Zalán (Újpest), az új igazolások, míg Lajos Dávid a Haladás utánpótlásából került fel. Többen távoztak is, így például Árvay Dávid, Likerecz Botond, Tompek Levente, Kapus Barnabás, Takács-Földes Olivér, Kovács Bálint. A Haladás nyolc felkészülési mérkőzést vívott nyáron – és veretlen maradt. A Kemenesmagasit 25-0-ra, a Zalalövőt 10-0-ra, a Csornát 2-1-re, a Grosspetersdorfot 2-1-re, a Sopront 3-0-ra, a Kaposvárt 2-1-re verték, Nagykanizsán 0-0-ra, míg a bajnoki főpróbán Ajkán 2-2-re végeztek.

Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője

Fotó: Szendi Péter

– A felkészülés nem volt teljesen zökkenőmentes, olykor nem tudtunk a teljes kerettel edzeni – mondta Vígh Ferenc, a Haladás edzője. – A keretünk az utolsó héten is alakult még, akkor derült ki a második csapat kiléte. Voltak játékosok, akik a több játéklehetőség reményében távoztak – olyanok, aki nálunk kevés lehetőséget kaptak volna. Az eltervezett munkát elvégeztük, az utolsó napokban már csak a finomhangolások voltak hátra. Az utóbbi napokban már az Illés Akadémián edzettünk, remek körülmények fogadtak minket, így kell kinéznie egy edzőközpontnak. A kiszolgálóhelyiségek, a pályák minősége elsőrangú. Ami a felkészülési meccseket illeti, örömteli, hogy veretlenek maradtunk – de nyugtával dicsérjük a napot, a bajnoki meccsek teljesen mások lesznek. Most minden posztra két azonos képességű játékosom van, úgyhogy nem jelenthet gond, ha valaki megsérül, vagy nem megy neki a futball – játszik majd helyette a posztriválisa. Az igazolásoknál nem csak a futballtudást, hanem az emberi oldalt is figyelembe vettük. Az újaknak olyan szempontból nem volt nehéz dolguk, hogy az öltözi légkör baráti, hamar befogadják az új játékosokat. Ami a célokat illeti, helyezésről addig korai beszélni, amíg nem ismerjük a többi csapat játékerejét. Nagyjából szeptember végére körvonalazódik, hogy hol lehet a helyünk. Egy biztos: a legutóbbi idénybeli helyezésünknél jóval előbbre kell végeznünk. És az is fix, hogy nem szeretek veszíteni, minden meccsre úgy megyünk fel, hogy megnyerjük.