Haladás: veretlenül várja a rajtot a zöld-fehér csapat

A vasiak a nyári felkészülés során a Kemenesmagasit a Kenderesi úton 25-0-ra verték, Nagykanizsán 0-0-át játszottak, Kaposváron 2-1-re nyertek, a Csornát 2-1-re verték, Sopronban 3-0-ra diadalmaskodtak, Grosspetersdorfban 2-1-re nyertek, a Zalalövőt 10-0-ra verték. Hétvégén pedig a bajnoki főpróbán 2-2-re végezte az NB II-es FC Ajka vendégeként. Azaz a nyolc felkészülési meccs egyikén sem kapott ki a Haladás.

Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője és Rózsa Dániel kapus

Fotó: Szendi Péter

Haladás: fókuszban a bajnoki rajt

– A kezdeti megilletődöttségünket gólokkal büntette meg ellenfelünk. – mondta Vígh Ferenc, a Haladás vezetőedzője az ajkai meccsről. – Nem igazán mertünk játszani, el kellett telnie fél órának ahhoz, hogy belelendüljünk a meccsbe. Ennyi idő kellett, hogy felvegyük a ritmust. Nehezményeztem, hogy labdaszerzés után nem toltuk fel kellőképpen a védekezésünket, nem indultunk be üres területekbe. A cserék jól szálltak be, nem túlzás, hogy meg is fordíthattuk volna az eredményt, a második félidőben helyzetek sokaságát alakítottuk ki, jól néztünk ki. Többek jó teljesítményt nyújtottak, Fehér Dániel szenzációs találatot szerzett. Elégedetlen nem vagyok, de több összpontosítás és koncentrációra lesz szükség Veszprémben – a hibák ott már nem férnek bele. Abban bízom, hogy bárkit pályára küldök a keretből, azt nyugodt szívvel teszem meg. Van még finomítani és csiszolni való, a héten több dolgot is átbeszéltünk és megpörgetjük a lábakat a veszprémi rajtra!