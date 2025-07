Haladás VSE: a létszámgondok ellenére már készül a csapat

Munkába állt a Haladás VSE futsalcsapata.

Haladás VSE: Vidák Balázs is távozik.

Fotó: Unger Tamás

Bő két hete készül a HVSE futsalcsapata a következő, 2025/2026-os szezonra - továbbra is Sziffer András edző irányításával. Az egykor szebb napokat látott - négyszeres bajnok, ötszörös Magyar Kupa-győztes - zöld-fehér gárda továbbra is létszámgondokkal küzd, ugyanis az amúgy is szűk keretből többen is távoztak most nyáron, ráadásul a távozók mind kulcsemberek voltak.

Haladás VSE - távozók, érkezők

- Hajmási Milán és Vidák Balázs befejezte a futsalt, Kovács Máté Kecskemétre igazolt, Varga Mátyás a nagypályás pályafutására koncentrál, válogatott kapusunknak, Alasztics Marcellnek pedig lejárt a szerződése, távozófélben van - adott helyzetjelentést Pálmay Tamás futsal szakágvezető. - Ugyanakkor bejelenthetek érkezőket is. Kárász Noel és Mézer Viktor személyében két korábbi játékosunk tért vissza közénk. Ötvös Barna a megyei I.-es Véptől érkezett, míg Rosner Gergő korábban az Illés Akadémián futballozott. A keretünket még a tavalyról megmaradó játékosainak alkotják, valamint a tehetségesebb utánpótláskorú futballistáinkra is számítunk. Persze még szükség lenne játékosra, főleg a rutinosabb korosztályból, de most nem igazán vonzó a Haladás - így pedig nehéz igazolni. A nehézségeink ellenére heti hat edzéssel dolgozik a csapat - megpróbálunk becsülettel felkészülni az előttünk álló szezonra.