Szombathelyről a skót élvonalba: élete lehetősége előtt áll Keresztes Krisztián

Mint az ismeretes, az elmúlt héten vált hivatalossá, hogy a Nyíregyháza alkalmazásában álló Keresztes Krisztián külföldön folytatja pályafutását, és a skót Premier League-ben szereplő Dundee United játékosa lesz egyelőre egy kölcsönüzlet keretein belül. A 25 éves védő Szombathelyen, a Lurkó UFC-ben sajátította el a labdarúgás alapjait, majd később a szintén a megyeszékhelyen működő Illés Akadémia növendéke lett, vagyis Vas vármegye fontos szerepet játszott karrierjében. Később pedig a profi foci világába, majd a legmagasabb osztályba, az NB I.-be is berobbant. Keresztes Krisztiánnal a Nemzeti Sport készített interjú az első Skóciában szerzett tapasztalatairól.

A Dundee Unitedhez igazoló Keresztes Krisztián élete esélyeként tekint a skóciai kalandra

Szombathelyről a skót élvonalba

- Amilyennek elképzeltem – kezdte Keresztes Krisztián arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen Skócia. – Angliában többször jártam korábban, Dundee is tipikus brit város: hangulatos utcák, rengeteg téglaépület, gyönyörű parkok – gyerekkorom óta az angol futball és környezet imádója vagyok, így külön örültem a skót lehetőségnek. Dundee északi-tengeri kikötőváros, biztos vagyok benne, hogy jól érezzük itt magunkat a párommal, aki amikor csak tud, kint lesz velem.

Élete esélye előtt áll Keresztes Krisztián

– Egyértelműen! - szögezte le. - Menedzserem, Harsányi Zoltán ismeri a brit futballt, szerepelt a Bolton második együttesében, és korábbi nyíregyházi edzőm, Tímár Krisztián is futballozott a Plymouthban, mindketten azt javasolták, vágjak bele, odakint csak fejlődhetek. Ugyanezt hallottam a testvéremtől, Bencétől, aki Mezőkövesden futballozik és imádja a szigetországi futballt, képben van a skót csapatokat illetően is, ő mondta, hogy a Dundee United patinás klub, az előző idényben a negyedik helyen végzett a ligában, így indulhat a Konferencialigában, ezt a sanszot ne hagyjam veszni. Hallgattam rájuk. A jövő héten a luxemburgi UNA Strassen ellen lépünk pályára, bízom benne, én is lehetőséget kapok – a cél nem lehet más, mint a csoportkör elérése. Biztos vagyok benne, óriási élmény lesz a Celtic vagy a Rangers ellen játszani a bajnokságban, nagyon várom már! - fogalmazott Keresztes Krisztián.

