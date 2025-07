Kerkezért már most odavannak a Liverpool drukkerei, elképesztő számot produkált

Több szempontból is különleges mérkőzést játszott a Premier League bajnoka a másodosztályú Preston North End ellen. Ez volt a következő szezon első felkészülési mérkőzése, ráadásul már három magyarért is, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milosért és Pécsi Árminért is szorítani lehetett vörös mezben. Ráadásul, amit az egykori győri játékos letolt a pályán, arra büszkén csettintett minden Liverpool-szurkoló, számolt be róla a kisalföld.hu.

Kerkez Milos nem akárhogyan nyitotta meg liverpooli karrierjét

Forrás: MTI/EPA/Peter Powell

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is remekelt

SzoboszlaiDominik már az első mérkőzésen jelezte, bár kemény riválist kapott az újigazolás, Florian Wirtz személyében, ő állandó kezdőként gyúr a következő szezonra. A találkozó 33. percében Szoboszlai máris egy gólpasszal vetette észre magát. A magyar válogatott csapatkapitánya végül 1 félidőt kapott, ráadásul a Liverpool az egész első félideji csapatát lecserélte és teljesen más 11 játékost küldött a pályára Arne Slot.