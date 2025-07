Legendák voltak: mi van velük most?

Legendák voltak: Tóth Péter a Haladás mezében, 2010-ben.

Fotó: Tumbász Hédi

Legendák voltak: Tóth Péter

Tóth Péter a Rohonci úton tanult a futball alapjait, és lett stabil NB I-es futballista. A kiváló bal lábas "mindenes" a Haladás és a Győr mezében 328 bajnokit vívott az élvonalban - ebből 267-et Haladás-mezben. Bajnokságot nyert a Haladással az NB II.-ben, bronzérmet az NB I.-ben - sokáig volt a csapatkapitánya a zöld-fehér gárdának. És természetesen ma is futballozik.

-A profi futballt 2014-ben, 36 évesen hagytam abba. Némileg vártalnul köszönt el tőlem a Haladás, mert jó erőben éreztem magam, pár évet talán még játszhattam volna - vélekedett Tóth Péter. - Egyből kiigazoltam Ausztriába, és azóta is az osztrákoknál futballozom, a 12. szezonomra készülök - január óta már játékos-edzőként. Tavaly volt egy kisebb sérülésem, ezért csak 19 meccsen léptem plyára, középső védőként 7 gólt rúgtam. Szerintem ez a teljesítmény 48 évesen megsüvegelendő - büszke is vagyok. És játszom még öregfiúkmeccseken, valamint kispályán is. Vigyázok magamra, igyekszem karban tartani magam, ugyanis még pár évet szeretnék futballozni. Továbbá a Haladás VSE kötelékében is dolgozom mind technikai vezető, és mint utánpótlásedző - valamint a HVSE elnökségi tagjaként is próbálom segíteni nevelőegyesületemet. Nehéz a helyzet manapság a Rohonci úton, de bízom abban, hogy hamarosan jobbra fordulnak a dolgok - és szeretnék még szurkolni a Haladásnak az NB I.-ben. Az, hogy a futball közelében maradhattam lényegesen megkönnyítette a dolgomat, miután befejeztem a profi pályafutásomat. Jól érzem magam a bőrömben, szeretem a munkámat is - és továbbra is a Haladás kötelékében képzelem el a jövőmet!

Legendák: Hegedüs Péter napjainkban. Fotó: Cseh Gábor

Legendák voltak: Hegedüs Péter

Hegedüs Péter 1975-ben a Kaposvár futballistájaként mutatkozott be az NB I-ben, 1977 és 1989 között pedig a Haladás kapuját védte. Összesen 269 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ebből 243 alkalommal zöld-fehér mezben - kora legjobb kapusai között emlegették. A ’80-as években többször is meghívót kapott a Mezey-féle magyar válogatottba, igaz, pályára nem lépett. Tagja volt annak a Haladásnak, amely 1983-ban Indiában megnyerte a Nehru-kupát – a torna legjobb játékosa lett. Kapusedzőként is szép eredményeket ért el, több tanítványa is szép pályát futott be, leghíresebb közülük minden bizonnyal Király Gábor.