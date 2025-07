Legendák voltak: mi van velük most? - második rész!

Legendák voltak: Németh István - még Körmend-mezben.

Fotó: Fuszek Gábor

Legendák voltak: Németh István

Németh István az 1996/1997-es bajnokságban – 17 évesen – mutatkozott be a Körmend színeiben, és zsinórban hat idényen keresztül erősítette a pirosfeketéket. 1997-ben és 1998-ban is Magyar Kupát nyert a piros-fekete csapattal. A 2002-es szezont az olasz Benetton Trevisónál kezdte, de 2003-ban visszatért a Rába partjára, és bajnokságot nyert a csapattal. Ezután játszott Szerbiában, Lengyelországban (a Prokom Trefl Sopot játékosként kétszer nyert bajnokságot), Görögországban, Spanyolországban, ismét Olaszországban, majd 2010-ben újra hazatért, két és fél évig erősítette a Körmendet - ezalatt összejött egy bronzérem. 2013 nyarán, 33 évesen, egy Szolnokon eltöltött szezon után vonult vissza a profi sporttól. Pattogtatott az Euroligában, az EuroCup-ban, az Adria Ligában - nem is akármilyen szinten.

- Tudatosan készültem a profi sport utáni civil életre, egészen pontosan játékosügynöki pályára, ezért már játékos koromban fokozatosan építettem ki a kapcsolati hálómat - árulta el Németh István. - így miután visszavonultam, másnap már munkába is álltam - tehát nem volt időm keseregni, nem kellett útkereséssel foglalkozni. Bár az én döntésem volt, hogy befejezem a kosárlabdát, most utólag azt mondom, talán kicsit korán zártam le a karrieremet - mert a világ lejobb munkája sportolónak lenni. De nem bántam meg semmit, azóta is játékosügynökként dolgozom, már 12 éve. Ami egyébként megterhelő, stresszes munka - szerencsére szeretem a munkámat. Segít a munkámban, hogy beszélek angolul, németül, szerbül, és megértem az olasz, valamint a lengyel nyelvet is. Másodállásban pedig szakértőként dolgozom a Sport1 televízió munkatárasként. Egyébként ez a lehetőség is rögtön megtalált néhány nappal a visszavonulásom után. Most már csak NBA-meccseket közvetít a Sport1, amelyeket ugye magyar idő szerint éjfél, hajnal környékén rendeznek - ami megköveteli tőlem, hogy jól osszam be az időmet. Elégedett vagyok a sorsommal, valahogyan így képzeltem el az életem a visszavonulásom után - ráadásul maradhattam a kosárlabda mellett. Még olykor játszom is - a barátaimmal a körmendi városi bajnokságban. Valamint előszeretettel hódolok az új szenvedélyemnek, a tenisznek. Az egészségem rendben van, ami nyűgöm van, az már a korral-súllyal jár!