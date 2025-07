Válogatott: Lukács Norbert lemondta...

Lukács Norbert lemondta a válogatottságot - Báder Márton keményen válaszolt.

Lukács Norbert - még válogatott mezben.

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Lukács Norbert kontra Báder Márton

Lukács Norbert, a 2024/2025-ös magyar bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász mindössze 24 éves bedobója arról tájékoztatta Gasper Okorn szövetségi kapitányt, hogy nem kíván a magyar kosárlabda-válogatottban szerepelni sem a júliusi felkészülési mérkőzéseken, sem az augusztusi világbajnoki előselejtezőkön – a döntését nem indokolta meg.

Báder Márton, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke közleményben reagált Lukács döntésére:

„A magyar válogatott tagjának lenni a legnagyobb szakmai elismerés és büszkeség, az ezzel járó elvárásoknak eleget tenni pedig nemcsak sportemberi, de hazafias kötelesség is. A magyar válogatott a hazai kosárlabdázás mindenkori zászlóshajója, tagjainak példaképként kell szolgálnia a következő generációk számára, a szurkolók felé pedig maximális alázatról, elszántságról és győzni akarásról kell tanúbizonyságot tenniük. Ezek olyan klasszikus értékek, amelyek sohasem kérdőjelezhetőek meg.

A férfi nemzeti csapat előtt nagyon fontos mérkőzések állnak, Lukács Norbert pedig remek formában zárta a szezont, magyar bajnok lett, ráadásul az előző válogatott ablakban is kiválóan teljesített, így kijelenthető, fontos szerepe lehetett volna a nemzeti csapatban, a generációváltáson keresztülmenő együttes egyik meghatározó alappillére válhatott volna belőle.

Döntéséről csalódással értesültünk, hiszen egy 24 éves fiatal, ereje teljében lévő játékosról beszélünk. Egészségügyi, esetekben személyes okok miatt a múltban is történtek lemondások, be nem hívások, amelyeket a szövetségi kapitányokkal minden esetben egyeztetni lehetett és kellett. Ez most nem történt meg, ugyanakkor kizárólag olyan játékosokra van szükségünk, akik teljes erőbedobással és elkötelezettséggel állnak a válogatott rendelkezésére. A válogatottban történő részvétel egy fiatal játékosnak nem szívesség, hanem kötelesség és felelősség kellene legyen Magyarország címere, a csapattársak és a hazánk irányába.”