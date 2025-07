Vármegyei I.: bedőlt a Rábapaty (is)...

Rábapaty: nem a vármegyei I., hanem "csak" a vármegyei III. osztályban áll rajthoz a patinás futballcsapat.

Söpte - Rábapaty derbi tavalyról

Fotó: Cseh Gábor

A Rábapatyi KSK a tavalyi szezont az utolsó, 13. helyen zárt a vármegyei I. osztályban - de mivel csonka volt a mezőny, a kiesés réme egy pillanatig nem fenyegette a csapatot. Így minden gond nélkül rajthoz állhatott volna az előttünk álló 2025/2026-os szezonban is a megyei I.-ben. De nem így történt - újabb csapatot ért utol az amatőr futballklubok "átka", a létszámprobléma...

Rábapaty - távozott a komplett csapat, az utolsó pillanatban...

- A nyáron első körben hat-hét játékosunk távozott, élükön a játékos-edző Kovács Tamással - árulta el lapunknak Dugovics József, a Rábapatyi KSK elnöke. - Ekkor még úgy voltunk, hogy talán tudjuk pótolni a hiányzókat, ezért beneveztünk a vármegyei I. osztályba. Edzőnek azt a Sziffer István kértük fel, aki már kétszer is sikerrel dolgozott Rábapatyon. Meg is kezdtük az edzéseket, de végül minden rosszul alakult. Ugyanis pár nappal az átigazolási szezon vége előtt jött a hidegzuhany: a komplett tavalyi csapatunk távozott, közel 20 játékos... Amit már nem tudtunk lereagálni. Jeleztem a problémát a szövetségben, nem fogadták túl kedvezően a visszalépésről szóló bejelentésünket - de elfogadták. Elmondtam: jelen helyzetünkben csak a vármegyei III. osztályban tudunk rajthoz állni.

- Tíz éve vezetem a rábapatyi sportkört, magamat is hibásnak érzem a kialakult helyzetért - sóhajtott nagyot Dugovics József. - Sajnos klikkesedés alakult ki az öltözőben, nem igazán volt jó a hangulat a csapaton belül, amire sajnos nem fordítottam elég figyelmet. De talán ezt is elvárhattam volna, hogy a futballisták már tavasszal jelzik a távozási szándékukat - ebben az esetben időben felkészülhettünk volna a pótlásukra. Az, hogy sokan az utolsó pillanatban igazoltak el tőlünk, olyan puccs szerű utóízt ad a történteknek... Az is megdöbbentő számomra, hogy a távozók közül csupán egy futballista marad a megyei I. osztályban, mindenki más alacsonyabb szinten folytatja. Felvetődik ilyenkor a kérdés, vajon szerepet játszott-e a pénz abban, hogy így döntöttek? Az viszont különösen fáj, hogy több olyan játékos is cserben hagyott minket, aki hosszú-hosszú évek óta oszlopos tagja volt a Rábapatynak. Ugyanakkor nincs bennem harag, de tanultam a történtekből - és aki most távozott, de később visszatérne, az tőlem nyugodtan ölthet még rábapatyi szereplést.

-Most 17-18 játékosunk van. Vegyes a kép: akadt fiatalunk az ifiből, illetve van néhány visszatérő, idősebb futballistánk. Most ünnepelnénk a 25 évvel ezelőtti bajnoki címünket, valamint a klub 80. születésnapját - keserűre sikeredik így a kettős jubileum. Viszont azt nem hagyom, hogy a klub megszűnjön. Megpróbálunk újratervezni a vármegyei III. osztályban, megpróbáljuk egy olyan csapat alapjait lerakni, amely fejlődőképes, melyre később lehet építeni. Edzőnek Dénes István szakosztályvezetőt kértük fel. Látom, a saját bőrömön is érzem az amatőr futball problémáit. Sok érthetetlenül szigorú szabálynak kell megfelelni, egyre kevesebb a játékos, ráadásul egyre több munkát igényel egy elvileg amatőr futballcsapat működtetése. Nem véletlenül szűnnek meg, lépnek vissza alacsonyabb osztályokba a csapatok. Ha tovább haladunk ezen az úton, akkor hamarosan zömében megyei III.-as csapatok alkotják majd az amatőr futball mezőnyét a vármegyében - zárta szavait Dugovics József.

A Rábapaty nem az első csapat, amely visszalépett a vármegyei I. osztálytól, ugyanis a Vasvár is a megyei III. osztályban áll rajthoz. Sőt, a vármegyei II.-es csapatok közül csak a Lukácsháza vállalta a szereplést a megyei I.-ben. Mindez nem igazán néz ki jól...