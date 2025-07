Répcelaki SE: megszűnt a Szuperligás tekecsapat!

A teke Szuperliga utolsó, 18. fordulójában május 3-án a Répcelaki SE 7:1-re nyert a Salgóbátony vendégeként Bátonyterenyén. Kiss Zsolt együttese így bronzérmet szerzett a bajnokságban és- csakúgy, mint tavaly - idén is jogot szerzett a nemzetközi NBC Kupában való szereplésre.

Répcelaki SE: a távozó edző, Kiss Zsolt.

Fotó: Szendi Péter

Azóta viszont gyökeres fordulatot vett a történet: a Répcelaki SE tekecsapata gyakorlatilag széthullott és szinte megszűnt. Legalábbis az biztos, hogy a csapat sem a Szuperligában, sem az NB I-ben, sem az NB III-ben, sem az NB III-ba nem nevezett - azaz egyetlen NB-s bajnokságban sem indul a 2025/26-os szezonban. És persze az NBC Kupában sem áll rajthoz. A Répcelaki SE szinte valamennyi játékosa távozott már:

a válogatott Móricz Zoltán a Zalaegerszegi TK-hoz

Molnár Pál a Szegedi TE-hez

a szintén válogatott Kozma Károly az Investment Közutasok Kaposvár TK-hoz

Danóczy Richárd a KSW Wien-hez

Bek Péter a Szentgotthárdi VSE II.-höz

Tóth Áron a Fülöp Borozóhoz, Iványi Tamás Nagykanizsára

Bólya Tamás az MVM Gázhoz szerződött.

Az ifjúsági csapat csapat játékosai közül Kiss Bence, Szíjártó Bálint és Szédeli Gergő az FTC-ben folytatja pályafutását.

És távozott az edző, Kiss Zsolt is, aki az NB I-es FTC vezetőedzője lett.

Kicsit keszekusza a helyzet, ugyanis az alábbi nyilatkozatok - elsősorban a Répcelaki SE elnökségének közleménye szerint - a játékosok és az edző maguktól távoztak, úgy döntöttek, most máshol próbálnak szerencsét. Ugyanakkor a zuhanyhíradóban más hallani, nevezetesen, hogy a Répcelaki SE már nem tudja a Szuperligához szükséges forrást biztosítani a tekések számára.

Elköszönt a Répcelaki SE edzője

- 1974-ben egy maroknyi sportot szerető ember, köztük Kiss József, életre hívta Répcelak első tekecsapatát. - mondta Kiss Zsolt. - Ez volt az a pillanat, amikor a város sportéletében egy új fejezet kezdődött – egy olyan történet, amely mára a magyar tekesport egyik legsikeresebb és legkitartóbb történetévé vált. Néhány évvel később, 1978-ban a helyi szénsavtermelő vállalat támogatásával elkészült Répcelak első automata, kétsávos tekepályája. Itt édesapám – Kiss József – nemcsak gondnokként dolgozott, de aktív résztvevője is volt a csapat életének: játékosként, edzőként, és a teke szenvedélyes szerelmeseként. Még 82 évesen is kijárt a pályára, hogy mérkőzéseket vezessen és buzdítsa a játékosokat. Ez a szenvedély az egész családot magával ragadta. Nagybátyám, Kiss László, testvérem József és jómagamat is beszippantotta a teke világa. Már 14 évesen a megyei II. osztályú csapat játékosa és vezetője lettem. A fejlődés töretlen volt, és ahogy egyre magasabb osztályba kerültünk, a régi pálya már nem felelt meg az elvárásoknak. A város vezetői támogatásukkal lehetővé tették egy modern, négysávos tekepálya megépítését, amely minden szakmai igényt kielégített. Az építkezés során az első szögtől az utolsóig részt vettem, szakmai tudásommal segítve a kivitelezést. Majd 2011-ben átadták az új pályát, és a csapat azonnal szintet lépett: bekerült a Szuperligába. Azóta is az élvonal meghatározó szereplői vagyunk: 11 bronz-, 1 ezüstérem a Szuperligában, 2 ezüstérem a Magyar Kupában, valamint az NBC Kupában egy arany, egy ezüst és két bronzérem. Az Európa-kupában is sikerült a dobogóra állnunk, egy harmadik és egy ötödik helyezéssel. Kétszer képviselhettük hazánkat a Bajnokok Ligájában. Egy korábbi, sajnálatos baleset miatt ugyan játékosként nem válhattam válogatottá, de edzőként és szövetségi kapitányként mégis tagja lehettem a magyar válogatottnak. Pályafutásom során számos ajánlatot kaptam neves csapatoktól, de a szívem mindig Répcelakhoz húzott. Négy évtizeden át voltam a csapat része – edzőként, vezetőként, és a sportág szenvedélyes híveként. Bár sosem hittem volna, hogy valaha más klub mezét veszem fel, mégis eljött ez a pillanat. A szívem összetört – de a sport megtanított rá: soha nem szabad feladni, mert mindig jön egy új esély. Hálás vagyok, hogy továbbra is azzal foglalkozhatok, ami az életemet jelenti. A Kiss család története a tekepályán tovább íródik: fiam, Kiss Bence már játékosként viszi tovább a hagyományt, és idén az U15-ös válogatott tagjaként képviselte hazánkat a világbajnokságon. Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden játékosnak, akikkel együtt dolgozhattam – a közösen megélt sikerekért, és a tanulságokat hozó kudarcokért is. Köszönöm, hogy amikor felvették a répcelaki mezt, szívvel-lélekkel dolgoztak a város sikereiért. A teke révén ma már mindenki tudja, hol van Répcelak – hiszen Európa legjobb 15 csapata között tartanak minket számon. Köszönöm Répcelak városának, minden támogatónak – legyen az helyi vagy nem helyi vállalkozó, magánszemély vagy sportbarát –, akik hittek bennünk. És végül: sosem fogom elfelejteni azt a hangot, amely mindig erőt adott a pálya szélén. Sajnos már soha se hallhatom a hátam mögött lévő szurkolókat, akik torkuk szakadtából kiáltották:„ Lak-Lak-Lak – Répcelak!