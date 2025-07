Rotto Kupa: véget ért a torna - képgalériával!

Különdíjak:

Legjobb játékos: Kádár Lajos (Ajkai Bányász)

Legjobb kapus: Viczmándi Ervin (Retro Volán)

Gólkirály: dr. Csatár Miklós (Széchenyi Old Boys)

Legharcosabb csapat (In-Kal díj): Somogyvár KÖSE.

– Egészen jó sikerült a zárónapunk – összegzett Törő Miklós főszervező. – A tornát megelőző napokban sok volt az eső, ami jó tett a pályáknak, ráadásul ezúttal a nagy hőség is elmaradt, kellemes időben fociztak a csapatok. Több csapat mindkét kategóriában nevezett, és rengeteg szurkolót hoztak magukkal – igazi fesztiválhangulat uralkodott a szalafői sporttelepen. Éles, de sportszerű mérkőzéseket láthattak a szurkolók, érdeklődők. Több még aktív futballista is pályára lépet, nagyon rendben volt a színvonal. Összegezve a három napot azt azért elmondhatom, hogy mi szervezők nagyon elfáradtunk a végére – amiből remélem, hogy a csapatok semmit nem vettek észre. Jók a visszajelzések, és a játékosok, csapatvezetők már most várják a jövő évi folytatást. Aminek nagyon örülünk. De azt is elmondtam mindenkinek, hogy a jelenlegi formájában, ekkor létszámmal, három napra kitolva jövőre rendezzük meg utoljára a Rottto Kupát – aztán változtatunk a rendszeren.