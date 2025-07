Erről minden menedzser lemaradt: a lagzin jelentkezett be a Diósgyőr Schäfer Andráshoz

Ahogy arról beszámoltunk, Schäfer András még 2024 decemberének közepén vette el most már feleségét, Lucát. Az esküvőről az elmúlt hónapokban mindössze néhány képet posztolt az ifjú pár a közösségi oldalaikra, egészen mostanáig. A magyar válogatott és az Union Berlin szombathelyi kötődésű középpályása nemrég Instagram-oldalán megosztotta az elkészült videójukat a lagzijukról, amit június végén tartottak, így most a követők is betekinthetnek abba, hogy milyen volt a fiatalok nagy napja.

Forrás: Instagram

Mint ismert, Schäfer már évek óta a berlini Union Berlin játékosa, de esküvőjén bejelentkezett a DVTK is, de nem úgy, ahogy gondolnád. A Diósgyőr ajánlatát ugyanis nem más, mint Gera Dániel a DVTK játékosa tette meg a klub nevében Schäfernek a lagzin. Erről Gera Instagramján posztolt, majd hozzátette ha illetlen, ha céltudatos volt a lagzin történő ajánlattétel, mindenesetre érdekes fordulat lenne a piacon és mindent megváltoztatna, ha András élne a lehetőséggel.

Barátságukat is vedd számításba, hisz ő volt a tanúja

- zárta a posztot.