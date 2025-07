Snapszer: mozgalmas időszak - versenyek, eredmények, elnökváltás

Snapszer: gőzerővel zajlik a szezon - versenyek, eredmények!

Snapszer: a magyar válogatott Ausztriában.

Fotó: Fotó: VN/Magyar Snapszer Szövetség

Minden fronton „harcban állnak” a vasi snapszerosok: nagyon kiélezett a küzdelem a 2025. évi egyéni magyar bajnokság selejtezősorozatában, és a nemzetközi porondon is „fokozódik a helyzet” – a Magyar Snapszer Szövetség versenynaptára zsúfolt, egymás érik a különböző szintű erőpróbák. Az elmúlt hetekben, hónapokban Szelestén, Ölbőn, Szombathelyen, Körmenden és Szentpéterfán is asztalhoz ültek a kártyások – és jól is teljesítettek a vasi zsugások.

Snapszer - eredmények, a legjobb vasi kártyások

Öt ranglistaverseny után egyébként Sütő Ferenc (Csákánydoroszló) vezeti a 2025. évi ranglistát. Csákánydoroszló bajnoka sokadik alkalommal lendült bombaformába, győztes lett Szelestén és Magyarnádalján, elhódította a Haladás Kupát Szombathelyen, ezüstöt nyert Ölbőn és Agyagosszergényben, valamint győzelemmel segítette Magyarország válogatottját Bécsben, az Ausztria ellen megvívott Nemzetek Kupája snapszerbajnokságon.

Tuczai Miklósnak (Szombathely) jól sikerült a visszatérés betegsége után: megnyerte a Balatoni Snapszerbajnokságot és Bécsben szintén tagja volt Magyarország válogatottjának.

Márkus László (Szombathely) Ölbőn lett bajnok.