Söpte SE: új névvel áll rajthoz a csapat!

Új támogató Söptén: MVD-SZIG Söpte SE néven szerepel a csapat a 2025/2026-os szezonban!

MVD-SZIG Söpte SE: balról Mikula Albert, dr. Horváth László és Danka Tamás.

Fotó: VN/Söpte SE

Míg sok klubnál komoly problémát jelent a vármegyei I.-es szereplés - visszalépett a Vasvár és a Rábapaty is, így csak 12 csapatos lesz a megyei I. osztály... -, addig Söptén rendben mennek a a dolgok: folymatosan épül, szépül, fejlődik a sporttelep, komoly létszámmal működik az utánpótlás, a felnőtt csapat pedig meghatározó szereplője a bajnokságnak. Most pedig névadó állt a klub mögé - ami az vasi amatőr futball jelen helyzetében komoly fegyvertény.

MVD-SZIG Söpte SE

"Csapatunk teljes erővel készül a 2025/2026-os bajnokságra. Simi bá legénysége heti három kemény edzéssel plusz egy mérkőzéssel hangol az augusztus végi szezonkezdetre. Múlt pénteken a zala megyei bajnokság egyik stabil csapata , a Zalaszentgrót VFC volt az ellenfelünk és bár két góllal is vezettünk 2-2 lett a végeredmény. Minden játékosunk pályára lépett, a mérkőzés jól szolgálta a felkészülést. Fontos információ, hogy névadó szponzori szerződést kötöttünk. A 2025/2026-os szezonban MVD-SZIG Söpte SE néven szereplünk a Vas vármegyei I. osztályú bajnokságban. A támogatónk az MVD-SZIG Kft lapos tető szigetelés specialista és nem ismeretlen a vasi sportberkekben. Több egyesületet, sporteseményt is támogattak-támogatnak, mindig is fontos számukra a társadalmi szerepvállalás. Danka Tamás és Mikula Albert ügyvezetők elmondták, örülnek, hogy szerepet vállalhatnak a több mint 150 főt versenyeztető sportegyesület mindennapjaiban, és mindent megtesznek azért, hogy az együttműködés sikeres legyen." - olvasható a Söpte SE facebook oldalán.