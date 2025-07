Strandsportnapok: teqball, szétrúgás, matrackajak a Tófürdőn - képekkel!

Strandsportnapok: teqballban, szétrúgásban és matrackajakba versenyeztek a Tófürdőn.

Strandsportnapok: páros teqball döntő.

Fotó: VN/Szabadidő Szombathely

A Sport és Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadidősport Szombathely szervezésében, Varga Jenő ötletgazda, főszervező, versenyigazgató irányításával gőzerővel zajlik a 17. Strandsportnapok sorozata a Tófürdőn. A negyedik hétvégén teqballbajnokságot rendeztek, továbbá szétrúgásban és matrackajakban lehetett versenyezni.

A VII. városi páros teqballbajnokságot a Csőre Bútor Kupáért írták ki – délelőtt. A versenyen Zalaegerszeg bajnok párosa is részt vett – már ötödik alkalommal. Varga Jenő kitüntetéssel jutalmazta a két veterán sportembert, az egyaránt 71 éves Boyér Sándort és Molnár Ferencet. Ahogy várható volt, a döntőben a Varga Roland-Kiss Csaba kettős capott össze a zalai duóval. A fináléban az első játszmát az erszegi páros behúzta, majd a szombathelyi kettős fordított, és kiharcolta a bajnoki címet. Varga Roland ezzel a győzelmével igencsak szép sorozatnál tart: hiszen lábteniszben is városi bajnok lett – egyéniben és a párosban is. Ez a bravúr pedig még soha senkinek nem sikerült!

Délután a szétrúgással és a matrackajakkal folytatódott a sportos nap – népes létszámmal, és Varga Jenő „szakértő” műsorvezetésének köszöhetően remek hangulatban!