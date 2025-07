SZKKA: együtt a szurkolókkal - fotók

SZKKA: nyilvános edzés, szurkolói ankét a Haladás Sportkomplexumban.

SZKKA

Fotó: Kóbor Szonja



A tréning érdekesen kezdődött: a játékosokat név szerint szólították a pályára, így szurkolók már a kezdés előtt személyesen is köszönthették a keret tagjait. A lendületes edzést követően szurkolói ankét következett, ahol teljes létszámban jelen volt a játékoskeret, a szakmai stáb. Pődör Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd hivatalosan is bemutatta klub új vezetőedzőjét, Gyurka Jánost. Az új tréner elmondta, szeretné, ha csapata a jövőben is lendületes, minőségi kézilabdát játszana, és úgy érzi, a rendelkezésére álló keret alkalmas erre. Kiemelte, hogy a felkészülés első napjai a csapatépítésről és a játékosok felméréséről szóltak – hiszen több új igazolás is csatlakozott az SZKKA-hoz.